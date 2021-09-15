Ключевский район: Ты в сердце нашем, Беслан

Этому трагическому событию в современной истории России и была посвящена акция памяти, которая состоялась 3 сентября на площади перед районным Домом культуры в День солидарности в борьбе с терроризмом.

В. Кукуречко Фото

Почтить память погибших в Беслане детей, их родителей, учителей, бойцов спецназа и выразить солидарность в борьбе с терроризмом собрались учащиеся ключевских школ, юнармейцы и неравнодушные жители райцентра. Участники митинга вспоминали о жертвах теракта, тогда за три дня – с 1 по 3 сентября – погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Участники митинга, затаив дыхание, слушали проникновенные стихи и слова ведущих о тех страшных днях, а после минуты молчания все разом отпустили в небо белые воздушные шары, символизирующие детские ангельские души.

События тех дней до сих пор с болью и тоской отзываются в наших сердцах, ведь террористы посягнули на самое светлое, что есть в мире – жизнь детей.

В. Кукуречко.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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