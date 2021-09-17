Ключевский район: Трудолюбивый превзойдет самого талантливого

Точный глаз и верная рука. Без них в городошном спорте никуда.

В. Кукуречко Фото

В этом я убедилась, пообщавшись с бронзовым призером международных соревнований «Кубок мэра Москвы» по городошному спорту, двукратной чемпионкой Сибири, Урала и Дальнего Востока Татьяной Матвиенко. Юной чемпионке всего 12 лет. В спорте у нее есть свои идеалы, примеры. Об этом и о многом другом она рассказывает читателям «СМ».

– Таня, сколько лет ты занимаешься городошным спортом?

– Городошный спорт присутствует в моей жизни уже на протяжении четырех лет. Мой дедушка Александр Саламахин однажды привел меня на тренировку, и с тех пор я в «городках». Я была удивлена, что на первом году обучения уже участвовала в соревнованиях и завоевала первую медаль. Такое возможно не в каждом виде спорта.

– Насколько мне известно, тренировки у тебя проходят в селе Раздольное Родинского района. Верно?

– Да, к сожалению, это так. Конечно, это не совсем удобно, но в Ключах данный вид спорта не развит. Поэтому каждые выходные ездим на тренировки в Раздольное, здесь оборудованы специальные площадки на стадионе. В зимнее время года тренировки проходят в спортзале школы. Тренировка длится в целом час, иногда полтора. Чаще всего тренировки проходят в парах: один бросает биту, другой выставляет фигуры. Так мы, спортсмены, привыкаем к соревновательному ритму. Чужими битами играть не принято. Они разборные. Вес можно добавлять или, наоборот, уменьшать. Она растет вместе с нами и зависит от техники спортсмена. А длина биты ограничена по правилам соревнований одним метром. Я ведь и выступаю за команду Родинского района. У меня здесь живут бабушка и дедушка.

– За каждым успешным учеником, стоит не менее талантливый тренер. Таня, расскажи о своем тренере.

– Мой тренер – Андрей Яковенко. С юности он занимался городошным спортом. В прошлом году он стал мастером спорта. В настоящее время он работает водителем у фермера и занимается тренерской работой. Он и сам постоянный участник различных соревнований. Важно показывать собственным примером, к чему надо стремиться. Мы, его ученики, в нем уверены, поддерживаем и переживаем за него, когда он участвует в соревнованиях. Ребята по команде и тренер для меня стали уже второй семьей.

– Ты сейчас входишь в состав сборной команды по городошному спорту Алтайского края?

– Да, с 2019 года я в составе сборной Алтайского края. Это очень ответственно и почетно. Кстати, я имею первый юношеский разряд по городошному спорту.

– Таня, в чем преимущество городошного спорта перед другими видами?

– Во-первых, его можно совместить с любым другим видом спорта, например, легкой атлетикой или шахматами. Во-вторых, городошный спорт улучшает координацию, благотворно влияет на двигательный аппарат, развивает осознанное отношение, учит продумывать действия, быть внимательным и ответственным. Нужно метать в неподвижную цель. Задача же не просто кинуть биту на определённое расстояние, но и выбить фигуры за наименьшее количество бит. Навыки, которые нужны городошникам для того, чтобы это проделать, развивают координацию, глазомер, силу. Данный вид спорта подходит многим, и им можно заниматься в любом возрасте. Конечно, чем раньше, тем лучше. Самое дорогое в этом виде спорта – это биты, профессиональные стоят до 20 тысяч рублей. У каждого спортсмена бита своя, так как у всех разный вес и центр тяжести. А еще за время занятий городошным спортом мне удалось побывать во многих районах нашего края и в городах России. Спортсмены-городошники очень дружные. Мне всегда помогают носить дорожные сумки. Во время соревнований мы друг друга поддерживаем, продолжаем общаться и вне спортивной жизни. Это очень здорово и крайне редко встречается в наше время.

– Твои последние соревнования проходили в Москве, можно о них подробнее рассказать.

– С 21 по 28 августа в Москве проходил традиционный турнир «Кубок мэра Москвы» по городошному спорту, где наша сборная приняла участие. Алтайский край на этих соревнованиях представляла команда спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет, составленная из городошников трёх районов – Павловского, Родинского и Табунского. По одному человеку из этих муниципалитетов и в команде юношей, и в команде девушек. В командных соревнованиях юниорок участвовали 7 сборных – Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Новгородской, Томской, Тульской и Ярославской областей. Я стала бронзовым призером среди личников в возрастной группе до 15 лет. И в командных соревнованиях мы взяли тоже бронзу. Наши парни до 18 лет тоже завоевали бронзу. Конечно, все спортсмены были сильные. Я считаю, что мы выложились на все сто и показали достойные результаты. Впереди нас ждут новые соревнования и новые победы, ведь один промах может стоить медали.

– Таня, спасибо за беседу. Удачи и новых побед.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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