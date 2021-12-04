Ключевский район: Тебе одной

В прошедшее воскресенье в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт "Тебе одной", посвященный Дню матери .

В. Кукуречко Концертная программа

Первой на сцену вышла самая маленькая артистка – Алена Степкина. Кстати, участие в этой концертной программе для нее стало дебютным выступлением. Она очень волновалась, но песню «Мамонтенок» исполнила блестяще. Алена покорила зрителей своей детской непосредственностью и была щедро вознаграждена бурными аплодисментами. Добавим, что Алина Степкина, сестра Алены, тоже участвовала в праздничном концерте. А их мама в зале с восхищением наблюдала за выступлениями своих девчонок и от души радовалась. Поддержали и внесли свой «огонек» в настроение публики хореографический ансамбль «Родники» и фольклорный ансамбль «Цветень». Никого не оставили равнодушными песни в исполнении Юлии Старковой, Марины Пономаренко, Ксении Давыдок, Ульяны Скороходовой и Ольги Грязевой. Также тепло встречали Юрия Рысятова и Сергея Миленко, которые своим творчеством порадовали зрителей. Как всегда были бесподобны участники театра танца «Апрель».

Участники концерта танцевали, пели песни, и все это было посвящено любимым мамам. В зале царила добрая и душевная атмосфера. Может быть, поэтому и концертная программа получилась яркой и веселой. Ведь мама – это самый близкий человек. И сколько бы нам не было лет: 5,15 или 50 – нам всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд, ее любовь.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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