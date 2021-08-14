Ключевский район: Строительство продолжается

Новый православный храм уже стал своеобразной визитной карточкой райцентра. Его белоснежные стены стремительно возносились ввысь все последние годы.

Ю. Антошкина Фото

Но в этом году жители и гости района у его стен не наблюдают строительных лесов, поэтому многие задаются вопросом, продолжаются ли там работы. Мы обратились к новому настоятелю ключевского храма Дмитрию Богатырю, который сменил на этом посту отца Ярослава Гузеева в начале лета, чтобы он прояснил ситуацию.

– Строительные работы ведутся и в этом году, просто сейчас в храме производится внутренняя отделка. С внешней стороны отделочные работы тоже не закончены, нужно еще одну стену оштукатурить и побелить. Но их было решено пока приостановить и направить все внимание на подготовку самого помещения храма. В дальнейшем по проекту намечено провести отопление и построить пол с подогревом. Чтобы прихожане всегда чувствовали себя в храме комфортно, так будет более удобно сделать. Обычное классическое отопление не способно в большом здании поддерживать необходимую температуру.

По срокам сложно утверждать, когда закончится строительство, нужно еще много нюансов учесть и доделать. В частности, иконостас пока еще находится в стадии обсуждения проекта, окончательного варианта не утверждено. Многое в вопросе строительства храма зависит не только от наличия рабочих рук, но и от финансирования. Люди жертвуют средства, когда у них имеется такая возможность. Поэтому поэтапно делаем сначала одно, потом другое.

Хотелось бы отметить, что в строительстве храма продолжает принимать участие отец Ярослав, несмотря на то, что он уже служит в другом приходе. Он вложил очень много сил в этот проект, у него налажены контакты со всеми основными жертвователями средств, поэтому сейчас мы вместе ведем работу под благословением архиерея.

Подготовила Ю. АНТОШКИНА.

Автор: Юлия Антошкина

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