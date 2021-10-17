Ключевский район: Строители и хранители дорог

17 октября в стране отмечается День работников дорожного хозяйства.

Н. Гладких Фото

Дорожник – профессия для стойких и выносливых не только физически, но и морально. Не каждый сможет выдержать летом невыносимое пекло, исходящий от асфальта и механизмов жар. А зимой не каждый сможет работать на обжигающе ледяном морозе и колючем ветру. И тем не менее, в дорожном хозяйстве работают не просто всю жизнь, здесь есть целые династии.

В филиале Ключевской ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» таких династий несколько – Аносовы, Белкины, Покатиловы, Чекановы. О династии Аносовых мы и хотим рассказать. Работают на предприятии два Анатолия Аносова – отец и сын. Анатолий Аносов «старший» устроился работать в дорожное хозяйство еще в 1997 году, а «младший» Анатолий стал дорожником в 2014 году. К настоящему времени оба уже стали профессионалами своего дела, начальник филиала Владимир Чеканов отзывается о них только с положительной стороны. На Анатолии «старшим», за которым закреплен КамАЗ, лежат обязанности по доставке асфальта к месту дорожных работ, а также грунта и щебня. Зимой он делает возможным проезд по обледеневшим дорогам, рассыпая песко-соляную смесь, и производит очистку дорог от снега. Анатолий «младший» работает на тракторе К-700. Зимой делает снегозадержательные траншеи, ведет расчистку дорог. Летом занимается разработкой грунта в карьере, уплотнением земляного полотна, щебеночного основания.

Дорожный труд – очень трудоемкий. Сделать все по-быстрому не получится, нужно правильно и по технологии. Поэтому для людей в этой сфере обязательны терпение и здоровье, чтобы силы были в организме. Желающих работать много, но энергии хватает порой только на пару дней. Поэтому волевой характер и поддержка родных и коллег имеют огромное значение. От всей души желаем дорожникам и их близким здоровья, удачи на дорогах и отличного настроения, чтобы правильно настраиваться на рабочий процесс.

Фото Н. Гладких.

Автор: Юлия Антошкина

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