Ключевский район: Спорт сильных

На минувших выходных в Ключах на площади у районного Дома культуры прошел чемпионат Алтайского края по гиревому спорту в полумарафоне.

В. Кукуречко Фото

Это 30 минут работы с произвольным количеством перехватов и выбором веса гирь на усмотрение спортсмена. Погода, конечно, внесла свои коррективы. Но моросящий дождь и холодный ветер не помешали достойно выступить каждому спортсмену. А подбадривала участников и болельщиков веселая музыка, полевая кухня, горячий чай и аромат шашлыка. Желающие подходили, лакомились солдатской кашей со свежеиспеченным хлебом и чаем.

Шесть команд из Баевского, Тальменского, Родинского, Павловского, Ключевского районов и города Барнаула боролись за призовые места. В их составе были как новички, так и мастера спорта международного класса. Команду нашего района представляли Дмитрий Елецкий, Роман Бобрышев, Вячеслав Пиянзин, Федор Похожалов и Виолетта Белан. В упражнении «Толчок одной рукой» с гирей 20 килограмм участвовал Дмитрий Елецкий, с результатом 687 подъемов он занял второе место. В этом же упражнении Вячеслав Пиянзин, работая также 20-ти килограммовой гирей, с результатом 363 подъема занял третье место среди юношей. Также он завоевал серебро в упражнении «Рывок» с гирей 20 килограмм с результатом 311 подъемов. Роман Бобрышев в упражнении «Толчок одной рукой» с гирей 24 килограмма, с результатом 509 подъемов стал бронзовым призером. Федор Похожалов выступил с гирей 16 килограмм, показав для своего возраста неплохой результат. Победителем в упражнении «Толчок по длинному циклу одной рукой» с гирей 14 килограмм стала Виолетта Белан. Она выполнила 330 подъемов, обыграв свою соперницу Владлену Барсукову из команды города Барнаула на 7 очков. В завершении соревнований состоялась смешанная эстафета, в которой участвовали трое мужчин с гирями по 24 килограмма, и завершала ее одна женщина с гирями по 12 килограмм. Наша команда выполнила 113 подъемов по длинному циклу, тем самым заняла второе место, уступив всего 8 очков команде Павловского района. По сумме очков ключевцы стали серебряными призерами чемпионата.

Победители и призеры были награждены кубками, грамотами, медалями и памятными статуэтками.

Организаторы чемпионата выражают огромную благодарность спонсорам, а именно П. Белану, С. Ливаднему, Е. Ливаднему, М. Студенову, В. Камозину за оказанную материальную помощь.

Хочется верить, что чемпионат по гиревому спорту в нашем районе станет ежегодным, а число участников будет только увеличиваться.

Не только полезно, но и выгодно

Во время чемпионата мне довелось пообщаться со спортсменами, и вот, что они рассказали о себе и о том, как пришли в гиревой спорт.

Виктория Соломатова,

(с. Родино):

– Мне 22 года. Я студентка АГАУ. У меня брат занимался гиревым спортом. Однажды пришла к нему на тренировку, на тот момент мне было 16 лет, и с тех пор я полюбила этот незатейливый снаряд.

Владимир Вовк,

(с. Тальменка):

– В этом чемпионате я самый возрастной участник, мне 67 лет. С 1971 года я в гиревом спорте, то есть это уже 50 лет. Любовь к гиревому спорту мне привил брат, принеся домой двухпудовую гирю. Теперь я мастер спорта по гиревому спорту. Кроме того, среди ветеранов я – чемпион России по гиревому спорту и пятикратный чемпион мира. Много лет я прожил в Кулунде. Здесь развивал гиревой спорт, наша команда выиграла 5 олимпиад. По долгу службы менял место жительство 15 раз. Сегодня, чтобы принять участие в соревнованиях, я преодолел 540 километров, представляю Тальменский район. Поддержать меня приехала моя жена, она всегда со мной. Я – пенсионер, но в настоящее время в школе на общественных началах тренирую детей. Я считаю, что гиревой спорт очень полезен, особенно для молодежи. Он развивает выносливость, силу, учит правильному поднятию тяжести. Все упражнения, которые присутствуют в гиревом спорте, способствуют развитию всей группы мышц, это и рывок, и толчок, и длинный цикл, и жонглирование. Поэтому гиревым спортом можно и нужно заниматься, конечно, с опытным тренером.

Полина Савина,

(г. Барнаул):

– Я представляю город Барнаул, мне 20 лет, студентка 3 курса АГАУ. У меня брат – тренер по гиревому спорту, поэтому и я стала увлекаться гирями. А еще это выгодно. Дело в том, что когда я занимаю призовые места, приношу в деканат грамоты, мне выплачивают повышенную стипендию.

Вячеслав Пиянзин,

(с. Васильчуки):

– В гиревом спорте я уже около 4 лет, с 13 лет. Примером для меня стала мама, которая сама занимается этим видом спорта. Она же, кстати, и мой тренер. И в сравнении с другими видами спорта гири имеют ряд своих достоинств и преимуществ. Прежде всего простота, доступность и экономичность. Срок использования ее неограничен. Безусловно, чтобы быть успешным, в любом виде спорта нужно упорно тренироваться, что я и делаю.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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