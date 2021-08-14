Ключевский район: Спорт как часть жизни

О выборе профессии, о спорте и о многом другом с читателями газеты делится Екатерина Михайловна Костючик, учитель физической культуры и организатор школьного туризма Истимисской СОШ.

Фото из личного архива Е. Костючик Фото

– Екатерина, вы с самого детства мечтали стать учителем физкультуры? Почему выбрали именно эту профессию?

– Еще в детстве все свободное время я проводила на стадионе, посещала спортивные секции. Основательно начала заниматься спортом примерно с 5 класса. Любовь к спорту мне привил Денис Николаевич Горбунов, на тот момент он был учителем физкультуры в Зеленополянской средней школе, где я училась. Я не представляла свою жизнь без спорта, и именно поэтому, когда пришло время выбирать профессию, сразу же решила, что стану учителем физкультуры.

– Тяжело ли быть учителем физкультуры?

– Иногда, конечно же, тяжело. Мы все отличаемся друг от друга, у нас всех разные таланты, способности – этим и определяется понятие личности. На своих уроках к каждому ребенку стараюсь найти индивидуальный подход, ведь я не готовлю олимпийских чемпионов. В наше время имеет место быть недостаточная физическая активность. Поэтому я работаю по принципу «не навреди». Стремлюсь выжать из детей по-максимуму, в рамках которого не будет последствий. В конце концов, моя цель – воспитать здоровых членов общества. А вообще, если у ребят к физкультуре отношение позитивное, то и работать с ними одно удовольствие.

– Екатерина Михайловна, помните ли вы свой первый урок?

– Конечно. Было страшно. Дети ведь привыкли в роли учителя физкультуры видеть мужчину, а здесь женщина. Но со временем привыкли. Даже некоторые ребята говорят, что хотят пойти по моим стопам и стать учителем физкультуры. В школьном возрасте, особенно в начальной школе, мы все мечтаем побывать в роли педагога. Сейчас в школах очень распространено такое мероприятие, как День самоуправления. Ребенку с 5-го класса дают возможность попробовать себя в качестве учителя. И, поверьте мне, поток желающих провести урок физкультуры огромен! Конечно, это вовсе не значит, что в будущем все они станут учителями, пусть даже и не физкультуры. А если вдруг таковые возникнут, я буду безумно счастлива от мысли, что мои уроки были не напрасны!

– Какой интерес к спорту у нынешнего поколения на ваш взгляд?

– К сожалению, интерес к спорту у нынешнего поколения близок к нулю. А все потому, что много времени они проводят с гаджетами. В нашем детстве ведь такого не было, и все свободное время, несмотря на погодные условия, мы проводили на улице. А сегодня реальное общение заменяют виртуальным, а так быть не должно. Всего должно быть в меру. Физическая активность необходима для полноценного развития ребенка.

– Расскажите о видах спорта, которые наиболее развиты в вашей школе.

– Это волейбол, баскетбол, лыжные гонки. С нового учебного года планирую организовать футбольную команду среди девочек. Большую роль в развитии тех или иных видов спорта играет материальная база, существующая в школах, но все упирается в финансовые трудности, ведь всем известно, какой сегодня дорогой спортивный инвентарь.

– Екатерина, почти все ученики любят урок физкультуры. Как вы думаете почему? И какой у вас был любимый урок?

– Некоторые ученики вообще не рассматривают физическую культуру как предмет, но только в хорошем смысле. Особенно, конечно, это ощущают старшеклассники. Уже в начале учебного года у них начинается подготовка к ЕГЭ. Они очень много занимаются, все время что-то делают. А на моих уроках великие умы релаксируют, переключаются на другую деятельность (смеется). В общем, отдыхают от школы, как они сами мне говорят. А младшие школьники на моих уроках освобождаются от негативных эмоций, раскрепощаются. Что касается меня, то любимым уроком в школе, безусловно, была физкультура.

– Что для вас значит спорт?

– Спорт для меня – это неотъемлемая часть жизни. Я сама по себе активный человек, постоянно в движении. Мужу и детям прививаю любовь к спорту и физическим нагрузкам.

– Есть ли у вас пожелания или советы учащимся?

– Самое главное пожелание – это работать над собой, также нужно бороться с ленью. Нужно понимать, что спорт – это чуть ли не единственный способ сохранить свое здоровье.

– Спасибо. И удачи во всех начинаниях.

В. КУКУРЕЧКО.

Автор: Виктория Кукуречко

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