Ключевский район: СПИСОК политических партий, имеющих право в соответствии с законом принять участие в выборах депутатов АКЗС

В списке, представленном Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю, 32 политические партии.

СМ Выборы 2021

В соответствии Федеральным законом от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях» это политические партии, которые до официального опубликования решения о назначении выборов представили в Минюст России документы, подтверждающие государственную регистрацию их региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской Федерации.

Кроме того, на территории Алтайского края зарегистрированы 23 региональных отделения политических партий, которые также смогут принять участие в выборах депутатов АКЗС восьмого созыва 19 сентября.

Данные списки опубликованы в номере газеты «Алтайская правда» № 113 от 24 июня, а также размещены в специальном разделе сайта Избирательной комиссии Алтайского края.

Политические партии

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

Политическая партия «Демократическая партия России»

Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Политическая партия «Гражданская Платформа»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

Политическая партия «Партия Возрождения России»

Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу»

Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»

Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»

Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»

Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»

Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»

Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Политическая партия «Партия прямой демократии»

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Региональные отделения политических партий

Алтайское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России.

Алтайское краевое региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Алтайское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае.

Региональное отделение в Алтайском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».

Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Гражданская Платформа».

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Алтайском крае.

Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Алтайском крае.

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Алтайском крае.

Алтайское Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России».

Алтайское региональное отделение Политической партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу».

Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)».

Региональное отделение Политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Алтайском крае.

АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» в Алтайском крае.

Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.

Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Алтайском крае.

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае.

Автор: Виктор Бакаенко

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