Ключевский район: Спасибо, что страну спасла

Небольшая статья в "Алтайской правде" в поддержку проекта установки в краевой столице памятника вдовам участников Великой Отечественной войны стала началом народной инициативы, поддержанной властями края.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

Горячо одобрил инициативу рабочей группы по установке в Барнауле такого мемориального объекта губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В Барнауле — около ста памятников, включая бюсты, обелиски, скульптурные группы. Но ни одного, посвященного женщине, той самой «смирной бабе двужильной», что кормила фронт и тыл, растила ребятишек кровных и осиротевших.

В 90-е годы прошлого века Совет ветеранов и Совет женщин региона, выдвинули идею прекрасную, но до сих пор не воплощенную. Тогда, четверть века назад, в Зеленом Сквере на площади Октября был заложен камень с надписью: «Здесь будет памятник солдатским вдовам, кто вечно верен был своей любви, лишенья испытав и горя вдоволь, святые чувства сохранив свои».

И вот недавно к этой идее вернулись вновь. Уже второй раз рабочая группа собралась «Алтайской правде», поскольку именно эта газета стала информационным спонсором и вдохновителем проекта. Участники рабочей группы вместе со скульптором Михаилом Кульгачевым уже выбрали рабочий проект. По предварительной смете изготовление и установка памятника будет стоить более 5 млн. рублей, ведь одной бронзы понадобится 3-4 тонны.

Денег на счету пока немного, около 60 тысяч рублей, но это лишь первые поступления. Отправляя тысячу, пятьсот или даже двести рублей, люди вспоминают истории своих семей, пронзительные для детей и внуков.

Две тысячи рублей послали жителе села Вылково. Глава местного сельсовета Светлана Лычегова говорит, что в селе сегодня остались лишь две вдовы участников Великой Отечественной: Мария Васильевна Борисова, и Валентина Ивановна Коротких: «Мы тоже думали, ну как такое может быть, что нет до сих пор памятника нашим золотым мамочкам и бабушкам… И вот скинулись женсоветом, собрали пока такую скромную сумму. Сейчас, я знаю, внести свою лепту готов Совет ветеранов села».

— Нужно поддержать доброе начинание, — говорит Вера Духанина, жительница села Верх-Суетка. — Мой отец, Егор Михайлович Духанин, — участник Великой Отечественной войны. Был дважды ранен, имел боевые награды…

Так же поступили и ее сестра Татьяна Родина, и землячка Александра Хохлова. А редактор местной газеты «Сельский труженик» и председатель женсовета Ирина Белоус организовала сбор в администрации района.

Памятнику — быть. Так решили люди, подхватившие прекрасное начинание.

Информационная кампания стартовала. «Алтайскую правду» в освещении темы готовы поддержать коллеги районных и краевых СМИ. Председатель АКЗС Александр Романенко призвал коллег включиться в благородное дело. К слову, первым из депутатов Госдумы от Алтайского края первым сделал свой взнос Иван Лоор.

Председатель регионального отделения Союза женщин России Надежда Ремнева готовит именные письма в адрес руководителей крупного бизнеса края. А краевая столица уже думает, как сделать памятнику достойную оправу. По словам председателя комитета по культуре Барнаула Валерия Паршкова, можно привлечь к благоустроительным работам и средства бюджета, и городских специалистов, чтобы грамотно спланировать дорожки и зеленую зону.

Напоминаем счет для народного сбора средств на памятник вдовам Великой Отечественной войны (карта в Сбербанке) 2202 2026 8808 9618 (Тамара ПОПОВА).

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Источник