Ключевский район: Сохраняя в сердце память о подвиге

Рабочий визит

В. Бакаенко Фото

«Наша священная обязанность – забота о тех, кто много лет назад защищал нас от «коричневой чумы». Поэтому на молодые поколения сегодня ложится огромная ответственность – не только окружить ветеранов вниманием, сделать их жизнь максимально комфортной, но и сохранить память о подвиге героев. В памятниках и мемориалах, в поступках и делах, в своих сердцах». Эта выдержка из поздравления депутата Государственной Думы Натальи Кувшиновой с Днем Победы, адресованного жителям Ключевского района, и действительно, ее слова не разошлись с делами.

Начнем с того, что 8 мая она приняла участие в чествовании ветерана Великой Отечественной войны, единственного фронтовика, оставшегося в Ключевском районе, Ивана Ивановича Паршина, вручила ему подарок и сказала немало добрых слов убеленному сединой фронтовику. А спустя немного времени она вместе с главой Ключевского района Денисом Лесновым, начальником управления Алтайского края по труду и занятости населения Надеждой Капура, председателем Ключевского районного Собрания депутатов Николаем Заикиным, депутатами АКЗС Владимиром Репкиным и Натальей Цепенко, заместителем начальника районного управления социальной защиты населения Елены Петровой, заместителем главы района по социальным вопросам Любовью Зюзиной, главой Ключевского сельсовета Евгением Ротэрмилем возложила цветы к обелиску в Мемориальном парке села Ключи. С интересом Наталья Сергеевна выслушала историю создания Мемориального парка в селе Ключи, который в недалеком будущем – в 2024 году – отметит свой полувековой юбилей, и то, как уже в современной истории было решено посвятить этот парк не только погибшим землякам, но и всем, кто принимал участие в сражении за Родину на полях брани Великой Отечественной войны.

В этот день в райцентре проходил праздничный концерт, посвященный очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перед началом которого к ключевцам обратились с поздравительной речью глава района Денис Леснов, депутат АКЗС Наталья Цепенко и депутат Госдумы Наталья Кувшинова, которая в качестве пролога к еще не начавшейся концертной программе прочла трогательные слова стихотворения, положенные даже на музыку:

«А может, не было войны…

И людям все это приснилось:

Опустошенная земля,

Расстрелы и концлагеря,

Хатынь и братские могилы?

…А может, не было войны?

И шмайстер – детская игрушка,

Дневник, залитый кровью ран,

Был не написан Анной Франк,

Берлин не слышал грома пушек?

А может, не было войны,

И мир ее себе придумал?

…Но почему же старики

Так плачут в мае от тоски? –

Однажды ночью я подумал.

…А может, не было войны,

И людям все это приснилось?..»

Все с замиранием сердца слушали эти слова, точно зная, что ничего из сказанного не приснилось, все это было на самом деле, и даже в далеких Ключах, куда не долетала канонада и не были слышны взрывы бомб и снарядов, не осталось ни одной семьи, которая не получила бы похоронку с войны. И по-прежнему боль эта чувствуется у всех поколений, ведь никто не заставляет сегодня молодежь идти на митинги и вставать в колонны Бессмертного полка.

Закончила Наталья Сергеевна свое выступление приятным сюрпризом, наградив как депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Благодарственным письмом народный самодеятельный коллектив Алтайского края мужское трио «Коса на камень», в также за высокий профессионализм и активную работу по патриотическому воспитанию молодежи Владимира Пестова и специалиста по работе с молодежью администрации Ключевского района Ксению Осинину.

В. Бакаенко.

Фото автора.

Автор: Виктор Бакаенко

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