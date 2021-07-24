Ключевский район: Сочи, конкурс, море…

Недавно в Сочи состоялся LIV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "На творческом Олимпе" в рамках международного проекта "Салют талантов".

В. Кукуречко Фото

Участие в конкурсе сочеталось с интереснейшим путешествием и возможностью познакомиться с культурой и историей Черноморского побережья.

В Доме культуры «Адлер» собралось более ста участников конкурса из Москвы и Московской области, Тюмени, Кирова и других городов и населенных пунктов. От нашего района в нем приняли участие дошкольная и младшая возрастные категории хореографического коллектива театра танца «Апрель», руководит которым Марина Михайлова.

Конкурсанты в разных номинациях исполняли классические произведения на музыкальных инструментах, выступали с эстрадными, национальными и современными танцами, театральными постановками.

– Нынешней зимой я предложила родителям своих групп поехать на фестиваль в город Сочи, – рассказывает Марина Владимировна, – родители детей меня сразу же поддержали. И началась подготовка к конкурсу. Несмотря на свой возраст, дети трудились, как взрослые. Готовясь к этому конкурсу, они очень «выросли» в плане техники. Участники театра танца «Апрель» в составе Ксении Воробьевой, Дарьи Индиной, Ольги и Юлии Кулабуховых, Валерии Косоуховой, Арины Кашич, Михаила и Анастасии Елиных, Матвея Сироткина, Варвары Данько, Валерии Бондаренко, Софии Кукуречко, Данила Скорых, Софии Ливадней, Максима Ливадних, Виктории Минченко и их родители представили свою малую Родину на конкурсе международного уровня и, конечно же, увидели город Сочи, искупались в Черном море. Хочется отметить хорошую организацию конкурса. Мы жили в городе-курорте «Бархатные сезоны». Было отличное трехразовое питание. Третий день нашего пребывания в Сочи был конкурсным. Дети очень волновались перед выступлением, но они справились и достойно выступили. Надо отметить, что это был первый конкурс в их жизни такого уровня. Наши юные танцоры старались, танцевали от души. Я хочу сказать большое спасибо родителям, которые взяли на себя расходы по поездке и настроили детей на работу.

Фестиваль-конкурс завершился ярким гала-концертом, после чего артистам вручили их заслуженные награды. По итогам фестиваля дошкольная возрастная группа театра танца «Апрель» была удостоена почетного звания – лауреата II степени в двух номинациях – «Хореографическое творчество. Народная стилизация» и «Хореографическое творчество. Детский танец». Танцоры младшей возрастной категории в номинации «Хореографическое творчество. Народный танец» были награждены Дипломом лауреата II степени. Ксения Воробьева и София Ливадняя выступали с сольными хореографическими номерами и были также удостоены Дипломов лауреатов II степени. Обладателем специального диплома за самый лучший костюм стала Ксения Воробьева. Анастасия Елина, которой всего 4 года, также была отмечена специальным дипломом, как самый маленький участник конкурса. В свою очередь Марина Михайлова, хореограф с огромным опытом работы, была награждена благодарственным письмом за большой вклад в развитие творческого потенциала юного поколения и помощь в сохранении культурного наследия страны.

Семь дней пролетели быстро. Всем очень не хотелось уезжать, казалось, что еще не все посмотрели, не накупались, хотя родители старались показать детям, как можно больше. Съездили в Абхазию, сводили их в океанариум, дельфинарий и «Сочи-парк», покатали на паруснике по морю, а также посетили «Розу-хутор». Наши артисты уезжали с гордостью, что и в селе есть талантливые дети, которые выступают наравне с народными, образцовыми и городскими коллективами.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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