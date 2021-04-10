Ключевский район: Скоро в школу

День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей недавно прошел в Ключевской средней образовательной школе № 1.

В. Кукуречко Фото

Это мероприятие стало уже доброй традицией для школы.

В актовом зале маленьким гостям учащимися начальных классов был представлен праздничный концерт с песнями, танцевальными номерами, театральной постановкой и стихами на иностранных языках. Также для ребят была организована экскурсия по классам, где их ждали занимательные игры, конкурсы, физминутки. Они посидели за партами, почувствовав себя настоящими учениками. Дошкольники с удовольствием совершили путешествие в мир букв и звуков, занимательных чисел и сказочных историй. На вопрос: «Хотите ли вы скорее стать первоклассниками?», они дружно ответили: «Да!». По завершению праздника ребят угостили вкусными пирогами, компотом в новой, уютной столовой.

В свою очередь учителя школы провели консультации для родителей о том, как подготовить ребенка к школе, как адаптировать будущего первоклассника к новому распорядку дня, предстоящим нагрузкам, общению в новом коллективе и т.д. Выступающие охотно и подробно отвечали на вопросы, интересующие родителей будущих школьников. По отзывам участников мероприятия, встреча со школой прошла в атмосфере доброжелательности и творчества.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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