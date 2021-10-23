Ключевский район: Систему QR-кодов в Алтайском крае планируется ввести с 30 октября

Об этом Губернатор Виктор Томенко сообщил в интервью ИА ТАСС. В начале следующей недели глава региона подпишет соответствующий указ.

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«Необходимо ужесточить контроль за исполнением уже существующих мер. Кроме того, мы будем выходить на то, что будет введено QR-кодирование. Я думаю, что в начале следующей недели я подпишу указ о введении [режима] QR-кодирования с тем, чтобы он начал работать с 30 октября или начала ноября — нужно время, чтобы подготовиться», — сказал глава региона.

Он отметил, что Правительством региона также будут приняты меры по ограничению активности жителей в возрасте старше 60 лет. Он уточнил, что речь идет о тех, кто не вакцинирован.

«Эпидситуация очень тяжелая, напряженная, я бы уже оценил ее как очень тяжелую. Вакцинация у нас пошла плохо. Всего в регионе 2 млн 300 тыс. жителей, из которых 500 тыс. детей, около 700 тыс. людей пенсионного возраста. К октябрю нам надо было вакцинировать 1 млн 100 тыс. человек, а у нас вакцинированы около 700 тыс. полностью. Темпы очень замедлились. Люди просто не идут, отказываются. Показатели заболевания высокие, мы вновь разворачиваем койки, уже развернуто 4,5 тыс. мест, увеличилось потребление кислорода. В сутки нам нужно 45 тонн кислорода, а собственное производство у нас 6 тыс. тонн», — подчеркнул Губернатор.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 84 244 человек. Из-за роста числа заражений, фиксирующегося в Алтайском крае в течение месяца, в регионе на текущей неделе расширили категории жителей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, к ним добавили волонтеров, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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