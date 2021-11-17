Ключевский район: Сильная духом

"Будь у меня возможность изменить что-то в своей жизни, я все оставила бы как есть", – говорит моя собеседница Галина Максимовна Наумова, недавно отметившая свой 75-летний юбилей.

Н. Гладких Галина Наумова

Книга – друг с детства

Когда с высоты прожитых лет смотришь на прежнюю свою жизнь и ни о чем не жалеешь, наверное, это и есть счастье. Галина Максимовна этого не отрицает и считает себя счастливым человеком.

Родилась она в Крыму, но крымчанкой себя не считает, поскольку в полугодовалом возрасте родители Максим Ефремович и Мария Прокопьевна Шебедевы привезли ее в степные Ключи. Хотя родители вообще-то местные, ключевские. Но, вернувшись с фронта, Максим Ефремович по состоянию здоровья был вынужден сменить место жительства. Медики порекомендовали. Но особых улучшений здоровья в Крыму не наблюдалось. Фронтовые раны по-прежнему давали о себе знать. Вот и решили они вернуться домой, где, как говорят, и стены помогают. Не помогли. И Галина Максимовна рано осталась без отца, но его наставление – жить по совести – отложилось в памяти навсегда, и следует она ему по сей день. После смерти отца жили нелегко, как большинство ее сверстников в те годы. Пожалуй только, что отличало Галино детство, отрочество и юность – дружба с книгой. Мама, Мария Прокопьевна, была библиотекарем детской районной библиотеки, и любовь к чтению привила дочери с детства. Да и учителя литературы во время обучения в школе были, как она говорит, сильные – Ольга Ивановна Каурцева, Ксения Яковлевна Наймушина. Любовь они эту только укрепили.

Вообще школьные годы Галина Максимовна вспоминает с особой теплотой: «Класс у нас был большой, 35 человек. Но, несмотря на это, очень дружный. Мы не ссорились, не сбегали с уроков, просто одни тянулись к знаниям, другие – не очень. Но так всегда было, – говорит моя собеседница, – разве можно забыть школьные вечера с танцами под проигрыватель, комсомольские собрания с нашим серьезным секретарем Анатолием Тарасенко. Насыщенное время было, мы никогда не скучали. Вместе со своим классным руководителем Дейс Эвальдом Петровичем мы являлись заводилами многих добрых дел. На эту пору пришлось время освоения целины, полета Юрия Гагарина в космос. Событий была масса. И мы на все откликались, радовались и гордились, что живем в такой стране. Дружили не только в классе, но и со сверстниками из других стран. Я переписывалась довольно долго с девочкой из Болгарии, ее Софией звали. И никто нас не заставлял это делать. Все шло от сердца, от души».

11 класс Галина Максимовна заканчивала в только что отстроенной и сданной в эксплуатацию новой кирпичной школе, именуемой сегодня КСОШ № 1.Это было действительно значимое событие – трехэтажная новая школа в селе, с большим спортзалом. Красота! Появилась возможность больше заниматься спортом, ходить в кружки.

Школьные годы чудесные и, наверное, поэтому пролетали очень быстро. Окончив в 1964 году школу, Галина Максимовна поступает в Горно-Алтайский пединститут на химико-биологический факультет, несмотря на любовь к литературе. Химия, по ее словам, взяла верх. Студенческая жизнь всеобъемлюще захватила Галину – новые друзья, новые увлечения, новые встречи. С первого курса она увлеклась велоспортом. Именно это увлечение позволило ей увидеть восхитительную природу Горного Алтая в той первозданной красоте, которая была в те годы. Ведь здесь еще не было зоны туризма. Благодаря руководителю велосекции, студенты часто бывали в походах, любуясь красотами гор, озер, долин. Много узнала тогда Галина Максимовна о жизни и быте коренных алтайцев, которые, несмотря на пришедшую новую жизнь с клубами, библиотеками, свято чтили свои национальные традиции.

Учитель и профлидер

Проучившись в институте три года, Галина Максимовна переводится на заочное отделение. Маме было довольно трудно с заработной платой библиотекаря учить дочь. А тут освободилось место по специальности в Всильчуковской средней школе. И с тех пор, с 1968 года, началась ее трудовая биография, общий стаж которой составляет полвека. Проработав год в Васильчуках, она переезжает в Ключи, где ей предложили вести биологию в Ключевской восьмилетней школе №1, которая располагалась на улице Кирова. В школе был довольно большой пришкольный участок, где было «разгуляться» молодому биологу. И стал он лучшим в районе среди всех имеющихся подобных в школах. Галина Максимовна в летнее время практически безвыходно находилась здесь вместе с ребятами, которые тогда во время каникул проходили практику, или как ее называли – отработку. Причем, разрешения у родителей никто на это не спрашивал, общественно-полезный труд считался нормой для детей. Молодую учительницу приметили, оценили ее трудоспособность, умение организовать работу. И бывший в то время заведующим районного отдела народного образования Геннадий Николаевич Кудинов пригласил Галину Максимовну на работу в РОНО. Около восьми лет, будучи инспектором отдела, курировала преподавание химии, биологии, общественно-полезного труда в школах района. Ну, а поскольку она была еще и очень инициативной, ей доверили возглавить учительский профсоюз на общественных началах. Будучи профсоюзным лидером, она вместе с членами организации проводила много массовых мероприятий с участием педагогов, детей, по путевкам направляла детей в загородные (тогда пионерские) лагеря, учителей в Дома отдыха, санатории. До сих пор она вспоминает, как готовились и проводились педагогические конференции в районе накануне учебного года. «Это был настоящий праздник, районный Дом культуры едва вмещал присутствующих. Поздравления, награждения, цветы – все это дарило хорошее настроение, задавало тон на предстоящую работу, которая никогда не была легкой. А еще порождало оптимизм и желание творить только добрые дела на благо района, края, страны. И этот свой настрой учителя несли детям», – говорит Галина Максимовна.

В это время она уже была человеком партийным. Кадрам в то время уделяли много внимания. Инициативные и грамотные люди всегда брались «на карандаш». Из них и формировался кадровый резерв в районе. И поэтому активная общественная деятельность на профсоюзном поприще Галины Максимовны не осталась без внимания. Ее пригласили на работу в организационный отдел районного комитета КПСС, где ей довелось работать с А.М. Яичниковым, С.И. Степановой, которые, по словам моей собеседницы, многому ее научили. Особенно в плане общения с разными категориями людей.

«Мне везло

на хороших людей»

Времена меняются, люди тоже. Но это не о Галине Максимовне, всегда следовавшей в жизни принципу – надо, значит надо. В должности заведующей детским садом «Сказка», подведомственного на тот момент совхозу «Западный», она проработала год. Тогда-то директор этого совхоза Михаил Филиппович Редкокаша и предложил ей занять должность освобожденного руководителя профсоюзной организации одного из крупнейших совхозов района – «Западного».

Я вижу, как заблестели глаза у моей собеседницы, когда она вспоминала этот период работы. «Мне всегда везло на хороших людей. Где бы я не работала. Вот и в «Западном», передавая дела, Наталья Алексеевна Козлова сказала: «Не тушуйся – поможем». Помогала. Много. Но и я к тому времени уже не была юной девочкой. По предыдущей работе в учительском профсоюзе, РК КПСС знала людей в районе, руководителей. В общем, опыт уже поднакопила. И, работая здесь, поняла, насколько многое зависит от работы профсоюзной организации в коллективе. В нашей компетенции было много вопросов – условия труда рабочих, распределение мест в детском саду, очередность получения жилья, материальная помощь, отдых в санаториях, домах отдыха. Не оставляли мы без внимания и поведение человека как на работе, так и в быту. Работать было интересно, работа «живая», с людьми. И самое главное – можно было увидеть результат. А если еще кто-то зашел и сказал «спасибо», просто крылья вырастали. Значит, не зря работаю. Да и не я одна. У нас был триумвират– секретарь парторганизации Юрий Яковлевич Хакимов, организатор по спорту Николай Николаевич Маркевич и я – руководитель профсоюза. Ну, и администрация совхоза, конечно же. Мы тогда действительно думали о людях, о том, чтобы им жилось и работалось лучше, чем вчера, – рассказывает Галина Максимовна.

И все же в итоге она вернулась на педагогическую стезю. Проработав около года в СПТУ №20 преподавателем, перешла в КСОШ №2, где учила детей химии. Отсюда и ушла на заслуженный отдых. Ее уважали и любили ученики. Об этом говорит тот факт, что ее выпускники, будучи студентами разных вузов, называли ее имя в числе лучших учителей, и по данным опроса Международного научного фонда поддержки образовательных программ, в 2000 году Галина Максимовна Наумова признана лауреатом Фонда на старшей ступени обучения за выдающийся вклад в науку и образование старшеклассников. А еще ей особо благодарны 13 выпускников разных лет, которых она подготовила для поступления в медуниверситет. Все они осуществили свою мечту и работают в медучреждениях края.

Слушая рассказ этой милой, обаятельной женщины о прожитых годах, было понятно, что где бы она не трудилась – след оставила заметный, потому что заботу о других ставила превыше всего.

Выйдя на заслуженный отдых, Галина Максимовна не могла сидеть сложа руки. Несмотря на проблемы со здоровьем, более шести лет возглавляла районное общество инвалидов от самого его истока. Благодаря ее неравнодушию, активной жизненной позиции сумела многим помочь. Ее теплом, теплом ее помощников были согреты те, кто имеет ограниченные возможности здоровья, как дети, так и взрослые. «Я с благодарностью вспоминаю всех, кто мне помогал работать в обществе – П. Жук, М. Студенов, А. Гуков, Х. Хабибов,О. Переверзин и многие другие, – говорит Галина Максимовна, – к кому бы я не обращалась – никто не отказывал. Все понимали, дело благое – помочь ближнему».

Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Это выражение взяла за жизненный принцип Галина Максимовна Наумова. Поэтому сегодня она слышит в свой адрес только добрые слова. Ведь пока мы неравнодушны друг к другу, и проблемы других людей не будут для нас чужими, мы будем сильны. Как моя собеседница.

Л. БЕККЕР.

Фото Н. Гладких.

Автор: Людмила Беккер

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