Ключевский район: Семья в приоритете

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.

Фото из личного архива Ольга и ее дочери

Праздник этот семейный и наполнен особой теплотой. Ведь мама – главная женщина в жизни каждого из нас. Она привела нас в этот мир и следует по жизни вместе с нами. Мама всегда поддержит в любых начинаниях, мечтах и стремлениях, а ее улыбка, подаренная с утра, способна сделать день ярким и насыщенным. Этот праздник в очередной раз позволит сказать нам, и маленьким, и зрелым, теплые слова нашим дорогим и единственным мамам, выразить им признательность за щедрость материнского сердца.

Семейным ужином отметят этот день и в семье Ольги и Дмитрия Жерновских, где растут три замечательные дочки – Катерина, Виктория и Дарина. Катерина учится в 10 классе и ей уже шестнадцать, Вика – пятиклассница, ну а младшей, которую в семье называют даром судьбы, всего два года. Мама, Ольга Викторовна, руководитель офиса Сбербанка 8644/198, целый день на работе, старшие девочки в школе, младшая – в детском саду. Папа хоть и на заслуженном отдыхе (ушел из полиции в отставку по выслуге срока службы), без дела тоже не сидит. И только вечером их уютный дом «расцветает» от детского многоголосия. Каждый стремится поделиться, как прошел день. Мама с доброй улыбкой выслушает каждого и даст мудрый совет по тому или иному поводу. Когда я спросила Ольгу, сложно ли быть многодетной мамой и руководителем организации одновременно, она ответила, что нет. «Я сама воспитывалась в многодетной семье, нас у родителей было трое. У мамы и папы тоже семьи были многодетные, поэтому я всегда хотела много детей. Муж меня в этом поддержал, – говорит Ольга Викторовна, – мы всегда и во всем стараемся помогать друг другу, хотя у каждого свой круг обязанностей по дому. Нам главное – быть вместе. Даже когда папа чистит снег, мы рядом, морально поддерживаем, – говорит она с улыбкой.

Для четы Жерновских – семья в приоритете. Они – единое целое. Практически каждый выходной все вместе выезжают на природу. Зимой ходят на лыжах, летом – пикник и прогулки по лесу. Папино увлечение зимней и летней рыбалкой передалось Вике. В свои 11 лет она не хуже заядлого рыбака разбирается во всех тонкостях рыбацкого дела. И вообще, родители стараются, чтобы дети как можно меньше времени проводили за гаджетами. Катя окончила ДШИ, прекрасно танцует и рисует. Вика еще учится там же, занимаясь танцами. Мама и папа – активные участники школьной жизни своих дочерей, всегда в курсе их дел.

А еще в семье Жерновских есть своя традиция – семейные ужины по выходным. Это своеобразный домашний праздник, где царят улыбки и хорошее настроение, задающее тон на предстоящую неделю. В это воскресенье героиней дня будет мама. Единственная и дорогая. Хочется пожелать этой семье, а в ее лице и всем семьям, благополучия, тепла, света и всеобъемлющей любви.

Л. БЕККЕР.

Автор: Людмила Беккер

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