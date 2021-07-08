Ключевский район: Семья – это счастье и радость

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.

В. Кукуречко Фото

Семья – это самое важное в жизни каждого из нас. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь сам. Каждый человек стремится в своей жизни обрести семейное счастье и благополучие. Это в полной мере можно отнести и к семье Светланы и Бориса Шатаевых, которые воспитывают троих прекрасных детей – Егора, Павла и Анну. Для родителей эта троица – источник вдохновения и счастья. Старший Егор – студент Ключевского лицея профессионального образования, Павел перешел в 9 класс, а шестилетняя Анна – воспитанница детского сада. Мальчишки любят погонять с друзьями в футбол. Анна, как и положено девочке, любит петь, танцевать, рисовать, делать поделки, а также помогать маме в приготовлении сладкой выпечки. А еще семье Шатаевых очень нравится отдых на природе, правда, не всегда это удается. На вопрос, что является основой семейного счастья их семьи, Светлана и Борис ответили так: «Любовь, уважение, доверие. Мы всегда все проблемы решаем вместе и стараемся друг друга во всем поддерживать».

Совсем скоро, 16 августа, семья Шатаевых отметит восемнадцатилетний юбилей совместной жизни. Хочется пожелать им любви, здоровья, радостных событий, семейного уюта и совместных успехов.

Глядя на эту семью, невольно понимаешь, счастье рядом с нами, в деталях повседневной жизни.

Фото В. Бакаенко.

Автор: Виктория Кукуречко

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