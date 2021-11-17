Ключевский район: «Семейная ипотека» продлена до 31 декабря 2023 года!
На прошлой неделе правительство приняло постановление об увеличении срока действия программы.
Управление печати и массовых коммуникаций АК Семейная ипотека
В июле этого года условия «Семейной ипотеки» были расширены, теперь принять участие в программе могут семьи даже с одним ребенком.
«Семейная ипотека» позволяет получить кредит на покупку жилья по ставке 6%.
Благодаря этим изменениям большее количество российских граждан смогут улучшить свои жилищные условия.
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Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края