ГОРНЯК22 17.11.2021
Алтайский край

Ключевский район: «Семейная ипотека» продлена до 31 декабря 2023 года!

Горняк22
7 часов Ago

На прошлой неделе правительство приняло постановление об увеличении срока действия программы.

Управление печати и массовых коммуникаций АК Семейная ипотека

В июле этого года условия «Семейной ипотеки» были расширены, теперь принять участие в программе могут семьи даже с одним ребенком.

«Семейная ипотека» позволяет получить кредит на покупку жилья по ставке 6%.

Благодаря этим изменениям большее количество российских граждан смогут улучшить свои жилищные условия.

#спросидомрф

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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