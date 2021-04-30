ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Ключевский район: Сельское хозяйство Алтайского края сохранило лидирующие позиции по ряду направлений

Горняк22
8 часов Ago

В ходе отчета о деятельности Правительства края за 2020 год на сессии АКЗС Губернатор края Виктор Томенко подчеркнул: сельское хозяйство региона в 2020 году держало двойной удар – от пандемии и природных аномалий.

Катунь 24 Фото

Однако аграрии получили хорошие результаты и минимизировали потери. Зерновых собрано в объеме почти 4 млн. тонн в весе после доработки.

В рейтинге регионов России край сохранил лидирующие позиции по валовому сбору овса и гречихи. По производству яровой пшеницы, рапса и льна масличного – второе место. Производство масличных культур в прошлом году достигло более 1,1 млн. тонн – на 7 % больше, чем годом ранее. Достигнута рекордная урожайность сахарной свеклы – 520 цга.

Полученный урожай позволил выполнить целевые показатели по экспорту продукции АПК.

Животноводческие хозяйства нарастили объемы производства по всем основным видам продукции.

Благоприятная ценовая ситуация позволила 90 % сельхозорганизациям завершить год с прибылью. Объем чистой прибыли агропредприятий составил порядка 22 млрд. рублей – в 1,7 раза выше уровня 2019 года. Рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий сложилась на уровне 33 % (в 2019 году – ниже 22 %).

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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