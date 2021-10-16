Ключевский район: Сегодня стартовала Всероссийская перепись населения. Основной этап пройдет с 15 октября по 14 ноября

Напомним, переписаться можно самостоятельно: на сайте "Госуслуги". Электронный переписной лист можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи.

СМ Фото

Также у жителей региона есть возможность:

— дождаться переписчика дома

— прийти на любой переписной (стационарный) участок. Адреса таких участков можно узнать на официальном сайте Алтайкрайстата и на официальных сайтах муниципальных образований.

Также в Алтайском крае начала работу региональная Горячая линия Всероссийской переписи населения.

Предлагаем вашему вниманию адреса переписных участков в Ключевском районе:

1 с.Ключи, ул.Делегатская, 1 (38578) 22-7-73

2 с.Ключи, ул.Делегатская, 1 (38578) 22-7-73

3 с.Ключи, ул.Центральная, 29 (38578) 32-3-60

4 пос.Целинный, ул.Пушкина, 4 (38578) 26-4-95

5 с .Васильчуки, ул.Центральная, 18а (38578) 23-3-43

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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