Ключевский район: Сегодня, 21 сентября, на оперативном совещании в Правительстве Алтайского края обсуждался ход уборочной кампании

Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Межин сообщил, что зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены на 78% площадей, хозяйства собрали около 4,2 миллиона тонн зерна.

А. Червяков Фото

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года валовой сбор выше на 1 миллион тонн. Зернофуражные культуры обмолочены более чем на 90% площадей, пшеница яровая — на 81%. Хозяйства наращивают темпы уборки гречихи: после обмолота 40% посевов этой культуры получено 230 тысяч тонн зерна.

Продолжается уборка технических культур. Так, сахарная свекла выкопана на 28% площадей, рапс убран на 72% площадей, лен-кудряш — на 45%.

В данный момент план по кормозаготовке выполнен на 97%, хозяйства продолжают закладывать силос и сенаж.

Фото: Антон Червяков

—-При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна

Источник: https://www.altairegion22.ru/region_news/uborka2021-agrarii-altaiskogo-kraya-namolotili-42-milliona-tonn-zerna_944224.html

Автор: Официальный сайт Алтайского края

Источник