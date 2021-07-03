Ключевский район: С рационализаторской жилкой

На форуме "День сибирского поля-2021" состоялась торжественная церемония награждения лучших работников агропромышленного комплекса.

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Среди награжденных – Виталий Зацепин, главный инженер крестьянского хозяйства Гукова А. В. Ему была вручена Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Виталий Зацепин начал трудовую деятельность в крестьянском хозяйстве Гукова А. В более двадцати лет назад в должности слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования. Успешное и качественное выполнение должностных обязанностей, предприимчивость и грамотный подход к любому порученному ему делу поспособствовали выдвижению его кандидатуры на более высокие должности. Через два года работы в крестьянском хозяйстве Виталий был назначен заведующим машинным двором, а с 2014 года и по настоящее время занимает должность главного инженера.

Имея профильное образование и соответственно достаточную теоретическую и практическую подготовку, Виталий успешно руководит производством работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного и машинно-тракторного парков, агрегатов и оборудования, внедрению в сельскохозяйственное производство новой техники. В настоящее время парк машин крестьянского хозяйства насчитывает более пятидесяти единиц техники. Благодаря умелой организации технического обслуживания автомобильного и машинно-тракторного парков вся техника находится в исправном состоянии.

По инициативе Виталия в хозяйстве широко внедряются рационализаторские идеи с целью усовершенствования и приспособления имеющейся техники к условиям степного земледелия. Так, только за последние два года разработаны и внедрены в работу высевающие диски для посева мелкосемянных культур на импортные сеялки (Monosem), модернизированы прикатывающие катки, изготовлены сцепки для соединения в агрегаты по 2 сеялки «Monosem», переделаны жатки на восьмирядные для уборки подсолнечника и другое. Все это позволяет значительно повысить производительность труда и качество выполняемых работ.

В представлении к награде говорится, что Виталий Зацепин способен справляться с большим объемом работ, с ответственностью относиться к результатам их выполнения. Требователен, как к себе, так и к подчиненным. Поддерживает уровень трудовой дисциплины в коллективе. Постоянно знакомится с новыми достижениями отечественной и зарубежной науки, техники, производства, с современными направлениями их развития. Предприимчив, умеет оперативно принимать решения по достижению поставленной цели. Настойчив в доведении начатого дела до конца, всегда отстаивает свою точку зрения. Имеет заслуженный авторитет и пользуется уважением в коллективе. Также Виталия всегда отличали умение организовать труд подчиненных, тщательная подготовка к проведению работ по ремонту техники и сельскохозяйственного оборудования, глубокое знание и умение пользоваться нормативной документацией.

За многолетний добросовестный труд Виталий Зацепин неоднократно поощрялся наградами различного уровня: почетными грамотами крестьянского хозяйства и администрации района, в 2009 году – Почетной грамотой Главного управления сельского хозяйства Алтайского края, в 2013 году – Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания, а в 2017 году за многолетний высокопроизводительный труд имя Виталия Александровича было занесено в «Книгу Почёта» крестьянского хозяйства Гукова А.В.

Ю. Антошкина.

Автор: Юлия Антошкина

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