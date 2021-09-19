Ключевский район: С праздником, труженики леса

Без лесов не было бы чистого воздуха на нашей планете, замечательных памятников древнего зодчества или банальных хозяйственных построек, предметов меблировки, и многого чего другого не знало бы человечество.

Фото Ю. Антошкиной Фото

Именно поэтому, каждое третье воскресенье сентября мы чествуем тех, кто по долгу своей службы призван заботиться о лесах и оберегать их от человека, а также преумножать лесные богатства.

В отделе по обеспечению полномочий в области лесных отношений по Ключевскому лесничеству трудится семь человек. Ведущие специалисты: Арман Тлеумбаев, Светлана Роговцова, Евгения Горохова, участковые лесничие: Наталья Назарова, Аида Лопатина, водитель Дмитрий Варварин и начальник отдела Денис Самсонов. Средний стаж работы специалистов по отделу около трех лет. Все имеют профильное образование, некоторые, окончив Бийский лесной техникум, продолжают учиться в магистратуре по лесному направлению.

Это только с виду лес — тихое место, на самом деле там кипит работа. В сферу деятельности специалистов отдела входит осуществление широкого круга обязанностей по охране и защите наших лесов от пожаров и вредителей. Важное направление работы – лесовосстановление, его курирует Светлана Роговцова. Лесонарушениями и административными делами занимается Арман Тлеумбеков и Евгения Горохова, отпуском и оформлением льготной древесины заведует Наталья Назарова, а Аида Лопатина осуществляет контроль за лесопользователями.

Работы у специалистов отдела хватает и зимой, и летом. В настоящее время лесники ищут площади под посадку лесных культур 2022 года. Благодаря этой работе горельники под Николаевкой и Бастаном «оденутся» в новую зеленую шубку. Но работа специалистов – это не только работа «в полях», хотя чаще всего так и происходит. Каждое действие в отделе требует документального оформления, а это тоже занимает немало времени. В Ключевское лесничество входит шесть участковых лесничеств в нашем и Михайловском районе: Ключевское, Северное, Покровское, Николаевское, Бастанское и Зерновое. Общая площадь лесов, над которой отдел осуществляет контроль – 88 324 гектара. Стоит ли говорить, что за годы работы в отделе каждый из специалистов выучил каждый гектар как свои пять пальцев.

Подготовила Ю. АНТОШКИНА.

Автор: Юлия Антошкина

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