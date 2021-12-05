Ключевский район: С новой шубой

В поселке Целинный состоялась приемка многоквартирного дома по улице Мичурина 1 после ремонта фасада в рамках программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края".

Ю. Антошкина С новой шубой

В состав приёмочной комиссии вошли представитель Регионального оператора, ведущий инженер первого зонального отдела подготовки, контроля и проведения работ МКД Ольга Гусева, заместитель главы района по оперативному управлению Иван Кушнерев, директор подрядной организации «Техсоюз» Сергей Гайворонский и представители собственников помещений МКД.

«Это не единственная наша работа в вашем районе. В Ключах мы уже ремонтировали МКД по улице Аптечной. Жители дома контролировали ход работ, помогали, чем могли, и что особенно важно – доброжелательно относились к нашим работникам. Работы вели два месяца, в срок уложились. На этом объекте мы провели утепление фасада. На отмостку, к сожалению, средств не хватило – стройматериалы за последний год существенно выросли в цене. Но по новым правилам в ремонт фасада она и не входит, а относится к ремонту фундамента», – коротко рассказал Сергей Гайворонский. В свою очередь представитель собственников квартир Валентина Мандрик отметила, что строители шли им навстречу и реагировали на замечания по ходу работ. А после завершения ремонта в доме стало значительно теплее. Общая стоимость работ на объекте составила более 2700 тыс. рублей.

Текст и фото Ю. Антошкиной.

Автор: Юлия Антошкина

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