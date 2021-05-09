Ключевский район: С Днем Победы!

Уважаемые жители Ключевского района!

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Примите самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы!

Этот день – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ достоинства России.

Те испытания, которые выпали на долю советского народа, подвластно было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ!

Наша память с глубокой благодарностью хранит подвиг советских воинов, партизан, подпольщиков, тружеников тыла.

В этот знаменательный для всех день, желаем Вам мира, добра и благополучия!

Глава района Д. Леснов

Председатель РСД Н. Заикин

Депутаты АКЗС В. Репкин, Н. Цепенко

Автор: Виктор Бакаенко

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