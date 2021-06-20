Ключевский район: С Днем медика!
Уважаемые медицинские работники!
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Поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы выбрали для себя одну из самых гуманных профессий в современном мире, посвятив свою жизнь медицине. Ваша работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. Вы вносите большой личный вклад в развитие системы здравоохранения, в сохранение лучших традиций отечественной медицины. Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, уверенности в будущем, крепкого здоровья и семейного благополучия.
Глава района Д. Леснов.
Председатель РСД
Н. Заикин.
Депутаты АКЗС
В. РЕПКИН, Н. ЦЕПЕНКО.
Автор: Виктор Бакаенко