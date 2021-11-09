ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Ключевский район: С 8 ноября Алтайский край вернется к обычному рабочему графику

Горняк22
10 часов Ago

Решение об этом принято в пятницу 5 ноября на заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В. Кукуречко Фото

Введенный по Указу Президента страны период нерабочих дней завершится в воскресенье, с 8 ноября начнется полноценная рабочая неделя, а в школах возобновится учебный процесс.

По предложению Роспотребнадзора в Алтайском крае будет расширен перечень организаций, вход в которые будет осуществляться по QR-кодам. В настоящее время обсуждаются изменения в этот перечень.

Напомним, в действующей редакции антиковидного указа предъявление QR-кодов станет обязательным с 15 ноября на входе в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия).

Подчеркивалось, что введение с 30 октября QR-кодов в торговых и торгово-развлекательных центрах уже позволило существенно увеличить темпы вакцинации граждан. По данным краевого Минздрава, ежесуточно больше 10 тысяч человек приходят прививаться от коронавируса. Максимальный показатель зафиксирован 3 ноября: за этот день в крае вакцинировано 11,7 тысяч человек. Пункты вакцинации работают во всех медицинских организациях, желающих прививаться принимают как по предварительной записи, так и без нее. Кроме того, с учетом наплыва желающих дополнительные пункты вакцинации открыты в торговых центрах Барнаула, ежедневно в них прививается до тысячи человек. В крае есть достаточные объемы вакцины, определены темпы поставок на ближайшее время. Медицинские учреждения Алтайского края готовы вакцинировать до 15 тысяч человек в день.

По данным Главного управления МВД России по Алтайскому краю, в период с 30 октября по 3 ноября выявлено более 30 фактов нарушений режима ограничений. По решению Оперштаба в ближайшее время будет усилен контроль за соблюдением действующих антиковидных требований, возрастет количество проверок с участием полиции и Росгвардии.

Отмечалось, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжает оставаться тяжелой. Продолжает расти количество заболевших, только за прошедшие сутки получено подтверждение диагноза почти у 500 жителей края.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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