Ключевский район: Рывок к победе

В Ключах 18-19 июня на стадионе "Юность" состоится чемпионат Алтайского края по гиревому спорту в полумарафоне.

Фото. В. Белан Фото

Для участия в соревнованиях необязательно быть профессиональным спортсменом, необходимо иметь природную выносливость и силу. Также спортсмен может выбирать вес гирь и количество перехватов неограниченно. Численный состав команды не ограничен. В любом весе разрешается выставлять произвольное количество спортсменов. Соревнования у мужчин и женщин, юношей и девушек до 18 лет будут проводиться в толчке, рывке и длинном цикле.

В разные годы наш район славился спортсменами по гиревому спорту. Высоких результатов добивались Дмитрий Виноградов, Алексей Морозов, Дмитрий Елецкий. Добавим, что Дмитрий Елецкий является мастером спорта по гиревому спорту и многократным призером краевых олимпиад сельских спортсменов Алтайского края. В нашем районе на сегодняшний день действующим спортсменом по гиревому спорту является Виолетта Белан. «Степной маяк» неоднократно писал о ее успехах в этом виде спорта. «Гиревым спортом я начала заниматься в 2014 году. Так совпало, что поступило предложение об участии во Всероссийских сельских играх, там в одном из видов троеборья были гири. Тогда гири я просто ненавидела. Но, несмотря на свою нелюбовь к этому снаряду, в тот момент я в абсолютном зачете стала третьей. Для себя я сделала вывод, что силовые виды мне даются гораздо легче, чем беговые. Потом глядя на меня, стал вместе со мной тренироваться старший сын Слава. Так как в нашем районе нет тренера, мне самостоятельно пришлось вникать в тонкости этого вида спорта. С тех пор я полюбила этот снаряд. Самое главное в гиревом спорте – поставить технику, дальше работаешь с цифрами на увеличение. Я считаю, что проведение подобного мероприятия для нашего района – это хорошая идея. Участвовать можно и нужно, конечно, если нет медицинских противопоказаний. Кстати, у кого возникнут вопросы по участию, могут обратиться ко мне, возможно, кому-то необходимо поставить технику, я помогу», – говорит Виолетта.

Организаторами соревнований при содействии Федерации гиревого спорта Алтайского края выступает администрация Ключевского района, отдел по физической культуре и спорту.

Кстати, если заглянуть в прошлое, до конца 40-х годов XX века гиревого спорта в современном понимании как соревнования в силовой выносливости не существовало. Хотя сами гири как спортивный снаряд были известны с конца XVII века. Под патронажем специалистов из тяжёлой атлетики 24 октября 1948 года были проведены первые соревнования, в которых атлеты упражнялись с двухпудовыми гирями. Хотя официальных правил ещё не было, но подобные конкурсы стали проводиться на постоянной основе, и тяжелоатлеты видели в них способ привлечения масс к своему спорту. В 1962 году были разработаны первые правила соревнований по гиревому спорту. С 70-х годов на постоянной основе проводились встречи между спортсменами СССР, спорт также культивировался в Вооружённых Силах. В тот период правила гиревого спорта постоянно менялись в сторону упрощения для вовлечения всё более широких слоёв. Если занятия культуризмом в СССР не поощрялись из-за того, что они отнимали ресурсы у тяжёлой атлетики, то занятия гиревым спортом всячески одобрялись. Единственным препятствием для официального признания этого вида спорта как самостоятельного было отсутствие постоянных правил – даже в течение одного сезона соревнования могли проводиться по разным правилам. В 1985 году гиревой спорт получил официальное признание, а в 1987 году была создана Всесоюзная федерация гиревого спорта СССР. 29 октября 1992 года она была распущена и на её месте была создана Международная федерация гиревого спорта.

Подготовила В. Кукуречко.

Автор: Виктория Кукуречко

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