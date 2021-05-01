Ключевский район: Роспотребнадзор информирует

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминает гражданам о необходимости соблюдать противоэпидемические меры: масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекцию в общественных местах, на городском транспорте и т.п.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

Несмотря на то, что ситуация по заболеваемости COVID-19 стабилизировалась, случаи заболевания продолжают регистрироваться. Кроме того, существует риск завоза мутировавших штаммов из-за рубежа.

Отправляясь в майские выходные на прогулки по городу не стоит забывать, что большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным, а многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования. В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции хорошее решение — это отдых за городом или на даче. Прогулки на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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