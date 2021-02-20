Ключевский район: Раньше думай о Родине…

Когда речь идет о профессии военного, невольно сама собой на ум приходит давно ставшая крылатой фраза русского офицера, командира погранзаставы из легендарного кинофильма "Офицеры": " Есть такая профессия – Родину защищать".

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Действительно, такая профессия есть. И о ней грезили и грезят многие мальчишки. Ведь она напрямую олицетворяет честь, отвагу и мужество. А еще эта профессия сопряжена со многими тяготами и лишениями суровых армейских будней, будней офицера. Именно такие будни избрал для себя и наш земляк, уроженец села Красный Яр Валерий Кузнецов.

Сегодня здесь совсем немного жителей. А когда-то по его улицам бегали дети, гоняли на велосипедах, а по вечерам ходили в клуб смотреть фильмы, в том числе и про войну. Село это всегда отличалось самобытностью и славилось людьми труда. Семья Кузнецовых не была исключением. Ее глава – Григорий Васильевич был учителем труда в Красноярской школе, настоящий мастер «золотые руки». Он учил детей мастерству работы с деревом, а также выжигания. Благодаря его умелым рукам, в новогодние праздники возле их дома рождались сказочные снежные фигуры, на которые приходили любоваться все жители села, и о его зимнем творчестве не раз писала наша районная газета.

Полину Алексеевну Кузнецову помнят многие. У большинства жителей этого села она была первой учительницей, а после окончания Горно-Алтайского пединститута преподавала русский язык и литературу. Ее уроки были уроками жизненной мудрости, и у многих они остались в памяти. Вот в такой семье в 1974 году и родился Валерий. Благодаря родителям он усвоил главные жизненные ценности – любовь к родине, к ближнему, к труду. Я помню его высоким худеньким юношей, добрым и дисциплинированным. В мае 1991 года он окончил Зеленополянскую среднюю школу, а через год его призвали в армию. Служить ему довелось в Москве в известной дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. Девяностые – годы неспокойные, и служба во внутренних войсках, несомненно, наложила свой отпечаток на выбор дальнейшего жизненного пути Валерия. Отслужив срочную службу, он принимает для себя важное решение – стать военным и поступает в Новосибирское высшее военное командное училище ВВ МВД России, которое блестяще окончил в 1999 году. Профессия военного ко многому обязывает, и когда в твоем подчинении безусые юнцы, только что покинувшие домашний очаг, понимаешь, какая ответственность ложится на их командира за все, что происходит с этим солдатом. Валерий это понял сразу, как только стал командиром взвода. И какие бы командные должности впоследствии он не занимал, а Валерий был и командиром роты, и заместителем командира батальона, затем полка, а впоследствии и бригады внутренних войск МВД России, он всегда ценил и уважал простого солдата-срочника. Несмотря на занятость, Валерий постоянно повышал свой профессиональный уровень и в 2010 году окончил Военную академию Министерства обороны в Москве.

За плечами Валерия не одна служебная командировка в «горячие точки». Еще в период срочной службы он защищал конституционный порядок в Северной Осетии. Затем, в двухтысячные, были три командировки в Чеченскую Республику. Награжден медалями «За ратную доблесть», «За отличие в службе» всех трех степеней, множеством нагрудных знаков. Это были не просто командировки, и только сегодня мы их так спокойно называем. Именно там, на кавказских рубежах, защищали целостность нашего государства российские солдаты. И один из них – наш земляк Валерий Кузнецов. В июле 2015 года Валерий в звании подполковника завершил карьеру военнослужащего. Сейчас он военный пенсионер, но, конечно же, дома не сидит. Трудится в одном из научно-исследовательских институтов города Томска, возглавляет службу безопасности.

Валерий никогда не забывал и не забывает о своей малой родине. Он и сейчас приезжает в отпуск в родное село Красный Яр, заготавливает с отцом сено, помогает в сельских делах и заряжается энергией. Ведь здесь его корни.

З. КОСТЮКОВА,

хранитель музейных ценностей районного краеведческого музея.

Фото из архива музея.

Автор: З. Костюкова, хранитель музейных ценностей районного краеведческого музея

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