Ключевский район: Работа в радость

Общий педагогический стаж Марины Викторовны Бондаревой, старшего воспитателя дошкольного образовательного учреждения "Теремок", 30 лет.

Л. Беккер Фото

Из них 25 отдано Северской СОШ, куда в 1990 году после окончания Славгородского педагогического училища учителем начальных классов она пришла работать. Школа стала вторым домом для молодого педагога, как впрочем, и для ее мамы – Валерии Павловны Калугиной, которая всю жизнь проработала в ней учителем истории. Поэтому для Марины Викторовны вопрос о выборе профессии не стоял, она твердо знала, что, как мама, будет педагогом. Отработав четверть века в школе, Марина Викторовна продолжила педагогическую деятельность в качестве воспитателя в детском саду села Северка. И вот уже два года она старший воспитатель в «Теремке» в райцентре. Что делает воспитатель, знают все, а вот что делает воспитатель с приставкой «старший» – нет, ну за исключением коллег, конечно. А отвечает старший воспитатель за самый главный этап работы в дошкольном учреждении – педагогический процесс. От того, насколько профессионально компетентен в методике работы с детьми дошкольного возраста именно старший воспитатель и зависит качество работы всего коллектива ДОУ. Старший воспитатель должен уметь сам работать с детьми и учить этому педагогов учреждения. Это сложная задача, и поэтому от старшего воспитателя требуются, прежде всего, терпение и умение работать с людьми. Марине Викторовне эти качества присущи в полной мере. Будучи компетентным и профессионально грамотным педагогом, она может увлечь коллег своими идеями, учитывая при этом возможности каждого воспитателя. «Не бойся ошибок, бойся бездействия», – сказал древний мудрец. Это один из принципов, которым следует в своей работе Марина Викторовна. «Я стараюсь, чтобы на проводимых мною мероприятиях было интересно педагогам, чтобы на них они познавали и учились новому, совершенствовали свою профессиональную грамотность», – говорит она. Марину Викторовну, по словам заведующей детским садом «Теремок» Юлии Николаевны Юрченко, отличают целеустремленность, творческий подход к делу и умение генерировать идеи.

На базе этого детского сада нередко проходят районные мероприятия, открытые занятия и заседания методического объединения работников ДОУ. В их организации и проведении немалая роль отводится старшему воспитателю «Теремка» Марине Викторовне Бондаревой, имеющей высшую квалификационную категорию.

«Я благодарна судьбе за то, что в выборе профессии не ошиблась, – говорит она, добавив при этом, – я – счастливый человек, потому что иду на работу с радостью, чтобы снова встретиться с коллегами-единомышленниками, увидеть искрящиеся глаза детей и вновь уйти в «омут» работы, которую бесконечно люблю».

27 сентября работники дошкольного образования отметят свой профессиональный праздник. Мы от души поздравляем с этим днем Марину Викторовну, всех ее коллег и желаем здоровья и творческой работы.

Л.БЕККЕР (текст и фото).

Автор: Людмила Беккер

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