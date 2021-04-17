Ключевский район: Пусть растут сосенки

Ключевское лесничество стало первым в крае, где приступили к работам по посадке лесных культур.

Ю. Антошкина Фото

Стартовал лесовосстановительный сезон 9 апреля с выкопки сеянцев сосны на Покровском лесном питомнике. Несмотря на прогнозы, начался он в те же сроки, что и в прошлом году. Исполнителем работ по выполнению государственного задания является КАУ «Боровлянский лесхоз». Посадка ведется как ручным, так и механизированным способом. Лесоводам в сжатые сроки, пока существует возможность для приживания сеянцев, необходимо поместить в землю более 3 млн. штук сосны. Посадка запланирована на площади 802 гектара – в местах горельников 2010 года, вырубок и других участков леса.

Автор: Юлия Антошкина

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