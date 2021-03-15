Ключевский район: Промышленное производство в Алтайском крае к 2035 году планируется нарастить на 70 процентов к уровню 2020 года

Такие параметры заложены в проекте Стратегии социально-экономического развития края до 2035 года, который сегодня, 10 марта, рассмотрели на заседании Правительства края. Оно прошло под руководством Губернатора края Виктора Томенко.

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По словам министра промышленности и энергетики края Вячеслава Химочки, ситуация с пандемией мало повиляла на результаты деятельности промышленных предприятий. Поэтому существенных корректировок в проекте «Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года» в разделе развития промышленности не произошло.

«В сфере промышленности проект Стратегии предусматривает поэтапный рост промышленного производства к 2024 году на 10% относительно уровня 2020 года, к 2035 году – на 70% в натуральном выражении. По сути, это индекс физического объема», — сообщил Вячеслав Химочка. По словам министра, за последние десять лет рост составил 41%.

Достижение названной цели планируется через решение четырех основных задач. Эффективное использование природно-ресурсного потенциала региона будет обеспечиваться за счет реализации крупных инвестиционных проектов в отрасли добычи полезных ископаемых. Технологическое развитие традиционных отраслей промышленности, опирающихся на конкурентные преимущества региона, предусматривает в первую очередь развитие отраслей машиностроения и химии.

Как отметил Вячеслав Химочка, задача по внедрению инновационных технологий неразрывно связана с цифровизацией. «Цифровая трансформация экономики, в первую очередь, промышленности, будет определяющим фактором развития на ближайшие годы. Разработка и применение информационных технологий, внедрение аддитивных технологий и стимулирование научных исследований и разработок дадут импульс к развитию промышленности и смежных с ней сфер», — подчеркнул он.

В свою очередь это подтвердил и руководитель инновационного предприятия «ЗИАС Машинери» Константин Денисенко, приглашенный на заседание правительства. Он высказал свою оценку представленной региональными властями стратегии, заложенных в ней приоритетов. «Цифровизация является сквозным направление развития промышленности всей страны, а ИТ-технологии активно будут развиваться в дальнейшем», — согласился он. По оценке руководителя, цифровые технологии позволяют его предприятию оптимизировать производственные и логистические процессы, повысить культуру производства, точность изготовления деталей, в целом получить мультипликативный эффект.

Четвертой задачей, обозначенной в проекте Стратегии, является расширение кооперационных межотраслевых связей промышленных предприятий и институтов развития. «Этому направлению Минпромторг уделяет внимание и запускает проект по кластерному развитию», — подчеркнул Вячеслав Химочка. На сегодняшний день в крае в активной проработке находится 2 совместных кластерных проекта в машиностроении. В перспективе — создание кластеров в станкостроении, легкой промышленности.

Решение поставленных в Стратегии задач в конечном итоге должно привести к качественным изменениям, сохранению стабильной разноплановой структуры производства. «Структура промышленности у нас за этот период изменений кардинальных не претерпит. Но качественные изменения внутри каждой отрасли в виде обновления производственных фондов, повышения производительности труда, будут обязательно присутствовать», — пояснил министр.

При планируемом росте промышленности на 70% (в натуральном выражении) к 2035 году ряд отраслей будет расти ускоренными темпами. По базовому сценарию в 2 раза вырастут добыча полезных ископаемых, производство резиновых и пластмассовых изделий. «В машиностроении планируется прирост на уровне 70% процентов, но с качественными изменениями благодаря цифровизации и внедрению инноваций. Высокими темпами также будет расти производство кожи и изделий из нее», — прокомментировал Вячеслав Химочка целевые показатели развития отрасли промышленности, заложенные в Стратегии.

Автор: Виктор Бакаенко

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