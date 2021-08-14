Ключевский район: Профессия по душе

Во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника – праздник работников физической культуры и спорта.

В. Кукуречко Фото

В Истимисской средней общеобразовательной школе учителем физической культуры и организатором школьного туризма на протяжении трех лет работает Екатерина Костючик. Она окончила Славгородский педагогический колледж по специальности «Учитель физической культуры и организатор школьного туризма». Стоит добавить, что Екатерина еще и кандидат в мастера спорта в беге на на короткие дистанции, в частности на 100 метров, а на дистанциях 400 и 200 метров имеет первый взрослый разряд. Во время учебы в колледже выступала за сборную города Славгорода на краевой олимпиаде среди малых городов, да и неоднократно входила в состав ключевской сборной.

Одна из привлекательных сторон ее деятельности – любовь к спорту и детям. Занимаясь физическим воспитанием, она одновременно воспитывает в них силу воли, настойчивость, целеустремленность – те качества, которые пригодятся им в дальнейшем.

– Меня привлекает работа с детьми, – говорит Екатерина Михайловна. – Они учатся у меня, а иногда и я узнаю что-то новое от своих учеников. Важно, чтобы дети не боялись учителя, уважали. Мне как молодому учителю приходится в два раза тщательнее готовиться к урокам, продумывать каждое спортивное упражнение, стремиться к тому, чтобы дети тебя поняли и повторили за тобой, ведь физкультура – это такой же урок, как русский язык или математика.

В День физкультурника Екатерина будет принимать поздравления с профессиональным праздником. Мы присоединяемся к ним, а в ее лице поздравляем все спортивное сообщество района с праздником, и желаем здоровья и спортивных побед.

Фото В. Кукуречко.

Автор: Виктория Кукуречко

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