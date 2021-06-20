Ключевский район: Призвание

20 июня повсеместно отмечается День медицинского работника

Фото Н. Гладких Фото

Ирина Жукова, медицинская сестра кабинета медицинской профилактики Ключевской центральной районной больницы имени Антоновича И.И. – одна из представителей этой благородной профессии. Профессии, которая требует беззаветного ей служения, ведь люди, ее избравшие, имеют дело со здоровьем человека, а порой и его жизнью. Более 20 лет трудится в медицинской отрасли Ирина Евгеньевна. Она хорошо помнит, как в 1994 году, после окончания Благовещенского медицинского училища, пришла трудиться в районную больницу. И участок ее работы был очень ответственным – медицинская сестра в процедурном кабинете терапевтического отделения. Через некоторое время ей предложили должность медика в КСОШ №2, где она и проработала долгое время. Перечень ее обязанностей был очень большим, но, будучи человеком ответственным, она с ним успешно справлялась. Времена меняются, и должность эта в школе была сокращена. В 2013 году в ЦРБ был открыт кабинет профилактики, и с этого времени Ирина работает здесь. В ее обязанности входят организация и проведение диспансеризации, а также профилактических медицинских осмотров граждан. Доброжелательно, с теплой улыбкой встречает хозяйка этого кабинета своих посетителей, число которых растет с каждым днем. Ведь собственным здоровьем озабочено сегодня все больше и больше людей. Ирина Евгеньевна очень внимательна к своим пациентам, всегда даст развернутую консультацию, окажет необходимую помощь. «Я очень люблю свою работу, стараюсь выполнять ее на совесть, – говорит она. — Подтверждает это полностью и главный врач больницы Павел Иванов. А еще Ирина ведет большую общественную работу. Будучи ответственным человеком, она уже долгое время является членом участковой избирательной комиссии.

В День медицинского работника Ирина будет принимать поздравления с профессиональным праздником. Мы присоединяемся к ним, а в ее лице поздравляем все медицинское сообщество с Днем медика и желаем всем здоровья и благодарных пациентов.

Фото Н. Гладких.

Автор: Людмила Беккер

Источник