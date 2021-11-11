ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Ключевский район: Прямую линию с жителями Алтайского края проведет Губернатор Виктор Томенко

Горняк22
7 часов Ago

Сегодня, 10 ноября, начинается сбор вопросов от жителей Алтайского края на прямую линию с Виктором Томенко.

Правительство Алтайского края В. Томенко

Сайт tomenko.alregn.ru будет круглосуточно принимать сообщения от граждан, имеющих учетную запись на едином портале государственных услуг.

Задать вопрос Виктору Томенко также можно по телефону горячей линии 8-800-302-33-21. Для приема телефонных звонков создан кол-центр, в нем приступили к работе волонтеры, которые помогут гражданам корректно вносить информацию на сайт прямой линии. Кол-центр, развернутый на базе ЦУР Алтайского края, будет работать по будням с 9 до 18 часов.

Губернатор ответит на вопросы жителей Алтайского края 23 ноября. Трансляция прямой линии будет вестись на телеканалах «Катунь 24», «ОТР», «Россия 24», «Толк».

Источник: https://www.altairegion22.ru/region_news/pryamuyu-liniyu-s-zhitelyami-altaiskogo-kraya-provedet-gubernator-viktor-tomenko_953382.html

Автор: По материалам ЦУРа

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