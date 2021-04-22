Ключевский район: Президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение принять меры по стимуляции внутреннего туризма

Президент поручил продлить программу туристического кэшбэка. Туристам до конца года будут возвращать 20% затрат на поездки по России. Для Алтайского края эта мера может стать ощутимым подспорьем для развития туризма.

СМ Алтай туристический

«Алтайский край — туристический, мы заинтересованы и в развитии спортивного туризма. В ближайшее время в нашем регионе пройдут действительно крупные всероссийские и международные соревнования. Первенство России по боксу, этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, ралли «Шёлковый путь». Это достойные поводы приехать в край тысячам болельщиков, для которых продление программы кэшбэк станет дополнительным стимулом увидеть Алтайский край своими глазами», — прокомментировал Алексей Дворников, исполнительный директор Олимпийского совета Алтайского края.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций

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