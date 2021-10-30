Ключевский район: Преступности поставлен заслон

Ежеквартально полицейские района подводят итоги своей служебной деятельности. Недавно на оперативном совещании они это сделали в очередной раз.

Н. Гладких Фото

Основная его повестка – результаты работы за 9 месяцев текущего года. О том, как сработали ключевские полицейские за отчетный период, рассказывает майор полиции Александр Ротэрмиль, заместитель начальника по оперативной работе ОП по Ключевскому МО МВД РФ «Кулундинский».

– Александр Александрович, в лучшую или худшую сторону в нашем районе меняется криминогенная обстановка и какой вид преступности наиболее характерен?

– В отчетном периоде 2021 года в районе произошли некоторые изменения состояния оперативной обстановки по ряду направлений, но в целом криминогенная обстановка находится под контролем правоохранительных структур.

За 9 месяцев этого года общее количество обращений граждан в отделение полиции Ключевского района по различным вопросам составило 1883, за аналогичный период прошлого года таких обращений было 1777. По итогам третьего квартала незначительно, на 1,9 процента, уменьшился общий массив зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на снижение общей преступности, количество тяжких и особо тяжких преступлений за 9 месяцев 2021 года в ОП возросло с 31 до 35 фактов. Это плюсом к уровню прошлого года на 12,9 процента и их удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составил 22,7 процента. Но несмотря на рост этого вида преступлений, мы с удовлетворением констатируем, что не допустили умышленных убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований.

В общей структуре преступности наибольший процент – 48,7, занимают кражи чужого имущества. Это наиболее распростаненный вид преступления на территории района. Всего за истекший период было зарегистрировано 75 краж чужого имущества, на восемь больше по сравнению с 2020 годом. Краж из квартир граждан совершено пять. Столько же со складов, баз, магазинов и других торговых точек. Произощло восемь краж цветного металла. Зарегистрировано две кражи транспортных средств и одна кража скота.

Доля преступлений по линии НОН в общем массиве преступлений составляет 6,5 процента, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия – 2,6 процента и преступлений экономической направленности – 1,3 процента.

На территории района зарегистрировано 13 преступлений по линии мошенничества (9 мес. 2020 год –23).

– Вы уже упомянули долю преступлений по линии НОН. Остановитесь подробнее на этом виде преступлений. Ведь, к сожалению, на этом «фронте» дела обстоят не совсем благополучно.

– За текущий период 2021 года сотрудниками ОП по Ключевскому району выявлено 10 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, это на два факта больше по сравнению с прошлым годом. Сотрудниками полиции проводится ряд мероприятий, направленных на выявление данного вида преступлений. В течение текущего периода направлено девять лиц на медицинское освидетельствование на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ, шесть человек привлечено к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств. Согласно полученной оперативной информации, отработано 42 домовладения, систематически проводятся рейдовые мероприятия в местах произрастания дикорастущей конопли. Из незаконного оборота за отчетный период было изъято 3574 грамма марихуаны, 0,3 грамма гашишного масла. Другие наркотические средства не изымались. К сожалению, не выявлено ни одного факта сбыта наркотических веществ либо психотропных средств. Это наша недоработка, и в этом плане нами намечен ряд мероприятий.

В ходе проведенных мероприятий получена результативная оперативная информация, проводится ее отработка.

– Как обстоят дела с подростковой преступностью. Здесь рост или снижение?

– К сожалению, здесь вновь наблюдается рост. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних отделения полиции состоит 18 несовершеннолетних (9 мес. 2020г. – 25). За истекший период 2021 года на территории района несовершеннолетними совершено 17 преступлений, в прошлом году их было 10. Рост подростковой преступности составил 70 процентов.

– Зачастую преступления совершаются в общественных местах, повлияла ли как-то на этот вид преступности пандемия?

– Ну, как бы да. Количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, снизилось. В общественных местах с 24 до 23, а на улицах – с 22 до 17. Но, думаю, дело здесь не только в пандемии, сколько в проводимой профилактической работе. Хочу отметить также, что уменьшилось и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 24, 3 процента.

– Одним из сдерживающих факторов роста преступности является своевременное выявление административных правонарушений. Как дела обстоят с административной практикой в ОП?

– За 9 месяцев 2021 года сотрудниками отделения полиции по Ключевскому району выявлено 384 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму 24000 рублей, из них взыскано 11000 рублей. Согласно сведений, просчитанных посредством модуля «Административная практика» СООП ИСОД МВД России, процент взыскания 45,83 процента, что не соответствует предъявляемым требованиям. Процент взыскания должен быть не менее 70 процентов. Выводы сделаны, и мы продолжим работу в этом направлении.

– Александр Александрович, на совещании вы проанализировали работу сотрудников подразделения. Какие выводы сделаны и каков прогноз криминогенной ситуации?

– Проанализировав результаты деятельности отделения полиции за отчетный период, сделан вывод, что не на должном уровне предпринимаются действенные меры по профилактике мошенничества. В дальнейшей оперативно-служебной деятельности следует обратить внимание на недостаточную работу по раскрытию как тяжких, особо тяжких преступлений, так и преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных на территории района. Необходимо раскрывать преступления прошлых лет, ведь принцип неотвратимости наказания никто не отменял. О задачах в сфере НОН я говорил выше. Ну, и профилактическая работа. Чем лучше она поставлена, тем меньше будет преступлений. Так что, над чем работать, мы знаем, ситуацию контролируем, поэтому, думаю, что резкого всплеска преступности не ожидается.

– Спасибо за беседу.

Подготовила Л. БЕККЕР.

Фото Н. Гладких.

Автор: Людмила Беккер

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