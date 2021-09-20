Ключевский район: Председатель УИКа спал на полу рядом с КОИБами: голосование в Алтайском крае глазами общественных наблюдателей

Существенных нарушений почти за три дня работы на выборах в Алтайском крае не выявлено, говорит председатель Штаба общественного наблюдения за выборами Руслан Демаков.

СМ Выборы 2021

Благодаря невиданному ранее охвату видеонаблюдения то тут, то там наблюдатели выявляют недочеты. Но не менее 95% нарушений – так называемые процедурные, они устраняются почти сразу после выявления.

– Например, видим, что камера наблюдения отвернута в сторону стены, и помещение для голосования не видно. Сообщаем, исправляют. Или – жалоба была, что карандаш вместо ручки лежит. Также жаловались, что кабинка для голосования прикрыта не с четырех сторон. Мы разобрались и объяснили, что это – не нарушение, поскольку Роспотребнадзор разрешил в условиях пандемии прикрытие только с трех сторон – только так, чтобы не было видно, за кого свою отметку ставит избиратель.

Случаев же, которые – предположительно – способны оказать влияние на волеизъявление граждан, за все время выявили, по словам Демакова, всего три. Данные сообщения передали в прокуратуру, и уже далее правоохранители будут в рамках своих полномочий рассматривать поступившие сообщения. Напомним: Алтайский край стал первым регионом, где в Штабе общественного наблюдения стали дежурить представители прокуратуры.

На данный момент в Штабе работает почти два десятка наблюдателей, в их поле зрения – больше 1, 5 тыс. участков. И за долгие часы специалисты видели, в том числе, много трогательного. Так, в Бийске на один из участков пришла пара – обоим по 92 года: это вызвало у всех наблюдателей неприкрытое умиление. Или – это опубликовали даже в инстаграме Штаба – одна любительница кошек пришла голосовать сразу с несколькими питомцами. Правда, в кабинку зашла только с одним – остальных раздала подержать окружающим.

Также сотрудники Штаба стали свидетелями самоотверженной и даже в чем-то жертвенной работы сотрудников УИКов.

– Сегодня ночью мы видели, – рассказал Демаков, – как председатель одной участковой избирательной комиссии спала ночью на полу рядом с КОИБами, практически вплотную.

Руслан Демаков отметил: за все время он не видел таких мер безопасности на ни на одном избирательном участке. Видимо, отметил Демаков, «чтобы даже на цыпочках никто не смог пройти!»

Отметим: сотрудники Штаба общественного наблюдения также выполняют свой долг уже третьи сутки, без перерыва. Завершится голосование сегодня, 19 сентября, в 20:00 по местному времени.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Источник