Ключевский район: Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко рассказал о том, какие аспекты работы Правительства региона депутатам представляются наибол

Важно знать

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— Во время отчета Губернатор проанализировал работу не только за 2020 год, но и за все три года работы в этом статусе. Я приведу три цифры. С 2018 года практически на 30% выросли инвестиции, которые приходят в Алтайский край. Это сигнал о привлекательности региона, стимул для дальнейшего поступательного движения по развитию сельского хозяйства, промышленности, туризма, малого и среднего бизнеса, других отраслей экономики в самых разных форматах.

Второй момент, который стал лейтмотивом выступлений всех руководителей парламентских фракций. Главная задача органов власти Алтайского края – обеспечить рост доходов населения. К сожалению, наш регион отстает по этому показателю не только по Сибири, но и в целом по стране. У нас своеобразная структура экономики и нам надо более напряженно работать с федеральными органами власти, с Правительством Российской Федерации, доказывая необходимость дополнительной финансовой поддержки. Тем не менее, за эти три года мы сумели добиться увеличения среднемесячной заработной платы по региону практически на 30% и вышли на показатель почти в 30 тысяч рублей. Движение есть, но этого недостаточно. Будем работать над ростом доходов населения и дальше, совместно с Правительством Алтайского края.

Третье. Во время отчета много говорилось о муниципальной службе. При этом у депутатов есть вопросы по исполнению полномочий местного значения, заработной плате муниципальных служащих, кадровой составляющей. Это целый набор проблем, которые нужно решать. На фракции «Единая Россия» был очень напряженный разговор с Правительством Алтайского края на эту тему. Тем не менее, за три года наш краевой бюджет со 100 млрд рублей вырос до 160 млрд рублей, а в 2021 году мы направили в органы местного самоуправления для решения всех вопросов практически 40 млрд рублей. Это беспрецедентная цифра.

В ходе отчета все фракции АКЗС высказались о вопросах поддержки муниципалитетов, развитии сел и городов. Это главная задача, вместе с ростом доходов населения, над которой Правительству Алтайского края вместе с депутатами надо работать. Это совместный труд и взаимная ответственность исполнительной и законодательной власти края и, конечно, большой армии муниципальных служащих.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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