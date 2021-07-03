Ключевский район: Праздник отметили веломарафоном

В рамках празднования Дня молодежи в Ключах состоялся веломарафон. Он был организован комитетом по физической культуре и спорту.

В. Кукуречко Фото

У каждой возрастной группы по протяженности был свой маршрут. Самыми активными оказались малыши, и группа поддержки у них была самая мощная. Это мамы и папы, бабушки и дедушки! Кстати, участники веломарафона оставили за собой право сойти с дистанции в любое удобное время, но таких не оказалось. Отметим, что веломарафонцам возрастной группы от 18 и старше предстояло преодолеть 10 километров. Спортсмены это расстояние проезжали в сопровождении байкеров, квадроциклистов, полицейских и медиков.

Итак, в результате упорной борьбы в разных возрастных группах победителями и призерами стали: Артем Вахмянин, Руслан Рыдкин, Артем Мартыненко, Анна и Ксения Кориневские, Ксюша Сукачева, София Кукуречко, Соня Ливадняя, Андрей Грязев, Влад Яцунов, Игнат Гринякин, Вероника Яценко, Валерия Жданова, Дарья Проскурина, Максим Вахмянин, Ростислав Кириченко, Кирилл Кукуречко, Евгений Грязев, Антон Павленко, Александр Сниткин, Эдуард Жгарев, Марина Проскурина, Виктория Кукуречко, Анна Гринякина, Андрей Голубенко.

Победители и призеры были награждены грамотами и памятными подарками.

Спортивное мероприятие прошло просто на «отлично», отзывы болельщиков и зрителей были исключительно положительными, а азарт участников заряжал энергией всех присутствующих на предстоящий день. А многие из них решили, что на следующий год обязательно станут участниками веломарафона

В. КУКУРЕЧКО, фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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