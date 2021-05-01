Ключевский район: Поздравляем!
Уважаемые жители Ключевского района! От всего сердца поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
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Многие из нас еще помнят его прежнее название – День международной солидарности трудящихся. Идут годы, но как бы этот праздник не назывался, он сохранил главное: прославление созидающего труда, мирной жизни и общечеловеческих ценностей.
Желаем, чтоб тепло светлого майского праздника дарило вам радость, счастье и уверенность в завтрашнем дне. Пусть будут успешными все дела и трудовые свершения на благо нашей Родины! Здоровья вам, благополучия и семейного тепла!
Глава района Д. Леснов.
Председатель РСД
Н. Заикин.
Депутаты АКЗС
В. РЕПКИН, Н. ЦЕПЕНКО.
Автор: Виктор Бакаенко