Ключевский район: Поздравляем!

Уважаемые жители Ключевского района! От всего сердца поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

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Многие из нас еще помнят его прежнее название – День международной солидарности трудящихся. Идут годы, но как бы этот праздник не назывался, он сохранил главное: прославление созидающего труда, мирной жизни и общечеловеческих ценностей.

Желаем, чтоб тепло светлого майского праздника дарило вам радость, счастье и уверенность в завтрашнем дне. Пусть будут успешными все дела и трудовые свершения на благо нашей Родины! Здоровья вам, благополучия и семейного тепла!

Глава района Д. Леснов.

Председатель РСД

Н. Заикин.

Депутаты АКЗС

В. РЕПКИН, Н. ЦЕПЕНКО.

Автор: Виктор Бакаенко

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