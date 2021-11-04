ГОРНЯК22 04.11.2021
Алтайский край

Ключевский район: Повторных выплат на подготовку к школе в Алтайском крае не будет

Горняк22
11 часов Ago

Жители региона обсуждают в соцсетях подозрительное аудиосообщение, которое распространяется в мессенджерах.

ЦУР Фото

Неизвестная призывает подать через Госуслуги ещё одно заявление на получение выплаты на школьника в 10 тыс. рублей. При этом, она советует игнорировать оповещение о том, что услуга уже оказана.

В краевом отделении Пенсионного фонда подчёркивают – это обман. Если родители уже получили пособие, повторно отправлять заявление не надо.

Документы на получение единоразовой выплаты от родителей принимали до 31 октября, а перечисляют средства в августе-декабре 2021 года. Так государство помогает семьям собрать детей в школу.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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