Ключевский район: Посвятили десантникам

В свет вышла книга Сергея и Виктора Крыловых "Живая память. Живая легенда. 345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный краснознаменный ордена Суворова 3-й степени полк".

В. Кукуречко Фото

Печатное издание представляет собой экскурс в историю погибших и ныне живущих десантников Алтайского края, участвовавших в локальных войнах. Авторами была проделана большая работа по сбору информации, документов при написании книги. Также в печатное издание вошли архивные документы и фотографии. Экземпляры книг будут переданы в Районную модельную библиотеку, Ключевский краеведческий музей, школы.

Авторы выражают благодарность всем, кто помог в сборе информации о наших героях, особенно Валентине Васильевне Пашковой, заведующей Музеем леса в селе Северка, за помощь, подготовку и напутственные слова в написании книги.

Автор: Виктория Кукуречко

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