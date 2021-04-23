Ключевский район: Послание Президента: забота, порядок, развитие края

Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию обозначил новые меры поддержки и задал вектор развития страны в целом и Алтайского края в частности.

СМ Послание Президента 2021

Депутат Государственной Думы Иван Лоор подчеркнул как одно из важных предложение в Послании Президента разработать план газификации домохозяйств.

— Это совершенно справедливое и долгожданное решение — за подводку газа в населенном пункте люди платить не должны. Мы несколько лет эту тему поднимали на федеральном уровне, с подобной инициативой не так давно вышла партия «Единая Россия». Особенно это актуально в отношении сел и городов, где, действительно, уже и есть газовая труба, а люди из за отсутствия средств так и не подвели голубое топливо к домам, — отметил Иван Лоор.

Лоор отметил, что, проводя встречи с населением в своем 42 избирательном округе, где практически 20 сельских районов, часто слышит обращения культработников о плачевном состоянии домов культуры, клубов, библиотек.

— Решение Президента направить 24 миллиарда на обновление очагов культуры в сельской местности и малых городах считаю еще одним важным и очень своевременным аспектом поддержки селян, — сказал депутат Госдумы.

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания от «Единой России» Наталья Цепенко отметила, что Президент России поддержал ряд инициатив партии, имеющих социальную направленность.

— Во-первых, речь идёт про выплату больничных по уходу за ребёнком — их размер будет вычисляться исходя не из рабочего стажа, а в 100% от ежемесячного заработка.

Семьи со школьниками смогут получить помощь на подготовку к школе — 10 тысяч рублей. Мы с депутатами не оставляем без внимания нуждающиеся семьи, ежегодно помогаем им и вкупе с президентской мерой поддержки это будет весомым подспорьем, — сказала Цепенко.

Отметила депутат в Послании и развитие социальной инфраструктуры села.

— Модернизация первичного звена сферы здравоохранения, новые автомобили скорой помощи, строительство новых дорог — всё это будет способствовать развитию нашего региона и его районов. Послание обращено и на детей, воспитывающихся в неполных семьях. Теперь им будет выплачиваться ежемесячная поддержка в среднем 5650 рублей. Малообеспеченные молодые мамы, находящиеся в отпуске по беременности, будут получать более 6 тысяч рублей в месяц. Это самые незащищённые категории наших граждан,которым будут обеспечены защита и поддержка, — сказала депутат.

Автор: Виктор Бакаенко

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