Ключевский район: Помоги пожилому распечатать QR-код

С 30 октября в Алтайском крае начинает действовать система с QR-кодами.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

Те, кто вакцинировался, свои QR-коды могут легко найти на «Госуслугах», скачать и показывать их на своих смартфонах.

Но что делать пожилым людям, многие из которых далеки от современных технологий?

Помочь в этой ситуации может тот, кто находится рядом.

Предложите свою помощь распечатать QR-код пожилым родственникам, соседям по дому, знакомым пенсионерам, друзьям старшего возраста.

Не будьте равнодушными, помогите близким пожилым! Это займет немного времени, но оставит добрый след в душе человека!

Благодаря вам пожилые люди и инвалиды продолжат жить в привычном для них ритме, не почувствуют себя одинокими.

Распечатать QR-код для пожилого человека можно в управлении соцзащиты, комплексном центре социального обслуживания или МФЦ. Здесь же окажут доступ к порталу «Госуслуг».

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Источник