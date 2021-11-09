ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Ключевский район: Помочь попавшим в беду

Горняк22
10 часов Ago

Аббревиатура ЕДДС знакома многим в районе. А если быть точнее – единая диспетчерская служба. Служба, которая призвана спасать тех, кто попал в беду.

Н. Гладких С. Мельников

Наш корреспондент встретился с Сергеем Мельниковым, начальником службы ЕДДС Ключевского района, и попросил рассказать, что собой сегодня представляет эта служба и какие задачи призвана выполнять.

– Сергей, скажите, когда была образована эта служба у нас в районе и каков ее штат сегодня?

– Служба ЕДДС в районе была создана 22 ноября 2010 года. На сегодня ее штатная численность составляет шесть человек. Это пять дежурных и начальник.

– Для чего она предназначена и что входит в обязанности сотрудников единой диспетчерской службы?

– У нас есть свои нормативные документы, где от и до расписано – чем, когда и как мы должны заниматься. И перечень обязанностей у нас, поверьте, достаточно обширный. Прежде всего, ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС на муниципальном уровне, мониторинга оперативной обстановки, приема сообщений о ЧС и происшествиях от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих дежурно-диспетчерских служб района, экстренных оперативных служб и организаций, координации совместных действий ДДС, оперативного управления силами и средствами соответствующего звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального образования и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС, информационного обеспечения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования. То есть, оперативный дежурный ЕДДС реагирует на все сообщения о чрезвычайных происшествиях и форс-мажорных обстоятельствах, которые угрожают жизни и здоровью многих людей – запахи газа, пожар, заносы и аварии на дорогах и т.д. Он передает информацию в определенные службы, оповещает руководителей соответствующих служб района, население, членов районной комиссии по ЧС, которые выезжают на место происшествия и принимают решения. Трудно предвидеть, в какую беду может попасть человек. Поэтому многие звонки, которые поступают на 01, 02, 03, 04, переводятся на номер 112.

– Скажите, сколько звонков в сутки поступает дежурному и с чего начинается разговор с обратившимися?

– Зависит от времени года, погоды. В среднем от пяти до 30. Разговор начинается с представления дежурного: «Дежурный ЕДДС Ключевского района слушает», и далее следуют вопросы по существу проблемы. Если есть необходимость, на место происшествия направляются нужные специалисты, и дежурный держит на контроле ситуацию до полного ее разрешения.

– Сергей, всегда ли вам звонят по существу дела?

– Звонки поступают разного плана. Могут спросить о температуре на улице и прогнозе погоды на следующие сутки. Звонят дети, кто случайно, а кто и специально, считая это игрой. Бывает, звонят в алкогольном опьянении. Ну и по проблемам – отсутствие воды, света, тепла. Зимой, как правило, звонков больше, особенно в период снегопадов и морозов. Некоторые считают, что мы непосредственно и оказываем помощь. Но это не так. Наша обязанность – информировать о ЧП, организовать необходимую помощь, ведь ЕДДС контактирует со всеми службами района, которые так или иначе сфокусированы на человеке. И понятно, бывает обидно, что обратившийся за помощью, не дослушав порой дежурного, высказывает оскорбления в его адрес.

– Какими качествами должен обладать сотрудник ЕДДС и есть ли у вас критерии отбора на работу?

– Прежде всего, самообладанием, умением быстро реагировать на сложившуюся ситуацию, понимать людей, быть вежливым и тактичным. Критериями отбора являются наличие высшего образования, обладание навыками работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), умение пользоваться электронной почтой, Интернетом и информационно-справочными ресурсами), программными средствами, используемыми в деятельности ЕДДС (в том числе системой обработки экстренных вызовов по единому номеру «112», АПК «Безопасный город» и др.), техническими средствами, установленными в зале оперативной дежурной смены ЕДДС, знание нормативных документов в области защиты населения и территорий, специальная подготовка по установленной программе по направлению деятельности.

– Чем располагает ваша служба в материально-техническом плане и кому вы непосредственно подчиняетесь?

– В нашем распоряжении пять автоматизированных рабочих мест. Это компьютеры с рабочими программами для отслеживания термических точек, погодных условий, ГЛОНАСС школьных автобусов и техники ДСУ.

Подчиняемся мы непосредственно главе района, а также ГУ МЧС России по АК, Центру управления кризисными ситуациями, Краевому учреждению «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае».

– Как осуществляется дежурство вашими сотрудниками?

– В суточном режиме. Смена дежурных с 8 до 9, после проведения утреннего селектора с ЦУКС АК, уточнение настоящей обстановки, разбор работы (происшествий) за сутки и их отработка, инструктаж. Заполнение суточной отчетной информации и далее прием звонков от граждан и их отработка.

– Чтобы вы и сотрудники вашей службы пожелали жителям района?

– Прежде всего, постараться не попадать в разного рода неприятные ситуации, быть аккуратными в быту с огнем, газом, электроприборами. Следить за детьми, не упускать их из вида и не позволять баловаться с телефоном. Ведь именно в этот момент кому-то, может, нужна помощь. Ну и проявлять терпение к сотрудникам ЕДДС, ведь они не волшебники, им для решения проблемы нужно время.

– Спасибо за обстоятельный разговор и спокойных вам дежурств.

Телефоны ЕДДС

112 или 32-4-82

позвоните и вам помогут

Подготовила Л. БЕККЕР.

Фото Н. Гладких.

Автор: Людмила Беккер

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