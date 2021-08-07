Ключевский район: Помнить, не забывать

Августовский футбольный турнир ветеранов прочно вписался в график ежегодных соревнований нашего района с 1993 года.

С. Затолоко Фото

Менялся круг участников турнира, вначале на поле выходили команды соседних районов, затем городские, менялся статус турнира – межрайонный, краевой, международный с приглашением футболистов из Казахстана, потом к футбольным баталиям убеленных сединою ветеранов добавился фестиваль детского футбола – кубок первоцелинников. Но неизменным оставалось одно – ежегодный турнир посвящался памяти Ивана Затолоко и Александра Мараховского.

Вот и в этом июне со мною созвонился по телефону московский предприниматель, сын Ивана Александровича Затолоко Сергей, ежегодно вкладывающий на поддержание сложившейся традиции немалые финансовые ресурсы. Поделился планами: есть желание собрать в Ключах знавших отца и Александра Мараховского футбольных ветеранов из соседних районов, в очередной раз провести футбольный соревновательный праздник для юных футболистов. И в заключение высказал новую идею: «Футбол – игра командная. Поэтому таланты моего отца и Саши Мараховского никогда не раскрылись бы, если бы вместе с ними на поле не выходили столь же сильные, заряженные на победу, мастеровитые игроки. Хорошо бы в день открытия турнира – на параде или через районную газету вспомнить и о них, назвать имена заслуженных ветеранов, которых уже нет с нами. Поможешь?» «Почему бы и нет», – согласился я.

Однако реализовать на практике это предложение оказалось не так-то просто. За три четверти века существования футбола в Ключах на поле в майках районной сборной выходило немалое количество футболистов. Ведь за эти годы сменилось, как минимум, пять-шесть поколений. Кто-то играл в первой команде района год-два, а кто-то до двух с лишним десятков лет. Но все они вносили свой вклад в славу нашего футбола. Поэтому заранее прошу извинения у родных, у старых болельщиков, если кого-то забуду, не вспомню.

Следующий год для ключевского футбола юбилейный – 75 лет со дня появления первых футбольных команд в Ключах. Капитаном «Большевика» был Григорий Стулов, «Комсомольца» – Владимир Долин. Лидеры в своих командах, они были лучшими и в составе первой сборной Ключевского района. Вместе с ними тогда в договорных товарищеских матчах с соперниками из соседних районов на поле выходили: А. Децель – вратарь, Н. Колтуков, В. Котов, Л. Абушенко, И. Беляев, И. Скворцов, М. Решетько, А. Гоц, В. Красков, Н. Кукса, П. Максачук, Н. Смирнов, Ю. Лугачев, В. Коршиков. Вечная память им, первым нашим футболистам.

Важно добрым словом вспомнить и о Михаиле Корнеевиче Костенко, председателе районного комитета по физической культуре и спорту с конца 40-х и в 50-е годы. Не знаю, играл ли он в футбол, но горячим поклонником этой самой лучшей в мире игры он точно был. А значит и надежная поддержка футболу со стороны местной власти была гарантирована. Это при нем появилось первое стандартное футбольное поле в Ключах. То самое, на котором играет сегодняшняя «Юность». А лучшим в крае на долгие годы оно станет при его приемнике – Михаиле Егоровиче Леснове, возглавлявшем районный совет ДСО «Урожай», а затем спорткомитет с начала 60-х годов и по 1983 год. При нем в середине 60-х годов будет сформирована лучшая сельская футбольная команда края. «Мы никого не боимся. Играть поширше и с душой», – так наставлял Михаил Егорович своих футболистов перед ответственными матчами. Хороший и мудрый был человек. В Ключах о нем вспоминают не только, как о ветеране Великой Отечественной войны, но и как о талантливом организаторе спортивной жизни нашего района.

Легендарная команда чемпионов края второй половины 60-х годов… Многоголосый гул стадиона, болельщиков здесь столько, сколько сейчас без всякого «ковида» зачастую не набирается на матчах российской премьер-лиги. Восторженные глаза мальчишек, сидящих у кромки поля на траве. Среди них узнаю себя, с открытым от восхищения ртом наблюдающего, как после быстрого прохода по левому флангу Бориса Величко, очередной гол с его подачи забивает капитан команды Иван Затолоко. Тогда, в те годы, он стал широко известен в крае, как лучший бомбардир.

Первый чемпионский титул в сезоне 1965 года вместе с ним добывали Борис Величко, Иван Грищенко, Геннадий Голубенко, Владимир Долин, Анатолий Черкасский, Николай Хворостянский, Александр Занозин и молодые футболисты – Владимир Мусонов, Василий Бируля, Владмир Овсиенко, Виктор Лученко, Петр Затынайченко, Олег Солуянов, Валерий Шведов.

А в дальнейшем появление новых ярких игроков при сохранении основного костяка в сильной команде – процесс для футбола был естественным и желанным, что и наблюдалось в нашей команде в последующие успешные годы. Свой вклад в победы ключевского «Урожая» в краевых чемпионатах 1967, 1968, 1969, 1970 годов внесли вратари А. Дмитриенко, Ю. Голиков, В. Портненко, полевые игроки – В. Жуков, В. Баженов, Г. Домашенко, В. Половцев, А. Проскурин, В. Соловьев, Г. Бондарев, Ю. Барбачев, В. Жернаклев, А. Кривошеев, А. Генералов, С. Духно, Н. Мандрыкин. Увы, для большинства из них, сейчас лишь земля является пухом. Светлая память им и здоровья тем, кто еще остается с нами.

Вторая половина 70-х годов. Ключевская команда, теперь уже под новым названием «Юность», после пятилетнего спада вновь доминирует в краевых первенствах. К трем подряд победам в краевых чемпионатах (1976-1978 годы) добавилась и убедительная первая победа на первых олимпийских играх сельских спортсменов Алтая. За ключевскую «Юность» тогда играли только что вернувшиеся после действительной службы в армии С. Мусонов, С. Рубель, В. Шевчук, А. Подгорный, В. Пунько, А. Мараховский, А. Решетько, Ю. Моложавый, П. Демиденко, П. Найбергер, В. Парфенов, и более возрастные игроки – В. Шведов, А. Генералов, С. Духно, Н. Мандрыкин, А. Матюшенко, А. Кривошеев.

Жаль, очень жаль, что и в этой команде сегодня есть несовместимые с жизнью утраты. Это Валерий Шведов, Сергей Духно, Александр Мараховский, Юрий Моложавый, Сергей Мусонов, Петр Демиденко. Вспомним о них добрым словом. Нет сегодня с нами также игравших в «Юности» в 70-80-е годы вратарей Сергея Наймушина, Николая Самойленко, Ивана Фисенко, рано ушел из жизни Владимир Янченко.

90-е годы для ключевской сборной также начались успешно. Победив в 1990 году во второй группе городов, с 1991 года ключевская «Юность» играла на высшем уровне алтайского футбола. Соперничать с лучшими городскими командами на равных было трудно, да и рыночные реформы неумолимо меняли не к лучшему спортивную жизнь в районе. Однако, в середине 90-х годов наша команда трижды подряд выигрывала (1996-1998 годы) сельские олимпиады Алтая. Еще шесть олимпийских побед принесло первое десятилетие XXI века. С 2008 по 2010 годы «Юность-элеватор» – в числе призеров чемпионата, а в 2012 году, впервые в истории Ключей, становится чемпионом края в первой лиге. В 2015 году «Юность» побеждает в чемпионате края второй лиги, а в 2014 году выигрывает Кубок Алтайского края по футболу. Успешно играет ключевская команда и в наши дни, радуя болельщиков, завоевывает новые награды.

Более возрастные игроки из этого поколения футболистов сейчас играют за сборную ветеранов Ключей. Но и им есть о ком с печалью вспомнить. Это безвременно ушедшие их жизни защитники команды Олег Печиненко и Владимир Глазов. Больно, когда уходят в вечность седые ветераны, и вдвойне-втройне больнее, когда умирают молодые.

С. Рубель.

P.S. А жизнь между тем вносит свои коррективы в наши планы. Как и год назад, из-за «ковидной» эпидемии организовать полноценный фестиваль футбола с участием детских команд не удается. Есть вопросы и по проведению взрослого турнира, поэтому следите за рекламой. Но вечер памяти наших футболистов обязательно состоится.

Автор: С. Рубель

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