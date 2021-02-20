Ключевский район: Помним и чтим

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. По традиции у памятного знака погибшим в Афганистане воинам-интернационалистам из Ключевского района состоялся митинг.

Л. Беккер Фото

Его участники – ветераны войны в Афганистане, родственники погибших, чьи имена запечатлены на мемориале, учащиеся КСОШ №1, студенты Ключевского лицея профессионального образования, молодежь и жители райцентра. О том, насколько важна эта дата в жизни россиян, в своих выступлениях отметили заместитель главы района по социальным вопросам Любовь Зюзина, депутат АКЗС, директор Ключевского лицея профессионального образования Владимир Репкин, ветеран войны в Афганистане Валерий Макухин.

Поздравил с этой памятной датой ключевцев и Павел Сахно, председатель Ключевского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Вместе с Дмитрием Дубовцовым, возглавляющим ветеранскую организацию афганцев, они провели награждение участников этой необъявленной войны памятной медалью «За ратную доблесть». Ее были удостоены Анатолий Толстов, Виктор Белкин, Андрей Войцеховский.

Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняли учащиеся КСОШ № 1 (заместитель директора по воспитательной работе Н. Кочегурная), студенты Ключевского лицея профессионального образования (директор В. Репкин), работники культуры. Особенно хочется отметить Дарью Ротэрмиль, Егора Танцурова, Тамерлана Халилова, Викторию Руденко и творческий дуэт преподавателей этой школы Владимира Пестова и Марины Черновой, исполнивших песню «За Россию, за любовь», которая глубоко тронула всех собравшихся.

По завершении митинга присутствующие возложили цветы к памятному знаку. Кстати, в прошлом году по инициативе Ключевского союза ветеранов Афганистана и местного отделения ВООВ «Боевое братство» была обновлена мемориальная доска с именами погибших воинов-интернационалистов нашего района. Посодействовали этому ООО «Моховое» (С.Павлов, И. Манторов), предприниматели Н. Заикин, С. Фоменко, крестьянско-фермерские хозяйства братьев Ливадний.

Помимо митинга в этот же день мероприятие, посвященное памятной дате, прошло в районном краеведческом музее, а в спортивно-оздоровительном комплексе «Ключи» состоялась товарищеская встреча по волейболу между командами КСОШ №1 и КСОШ №2, посвященная памяти погибших в Афганистане бывших учащихся первой школы Виктора Химича и Сергея Романенко.

Л. БЕККЕР.

Фото автора.

Автор: Людмила Беккер

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