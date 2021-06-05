Ключевский район: Полетели в космос

День защиты детей в поселке Целинный – это всегда особое событие в году, интересное и запоминающееся.

Ю. Антошкина Фото

Родители и общественность поселка прилагают все усилия, чтобы максимально занять и развлечь ребят всех возрастов, подарить им солнечное настроение и веселый смех. В прошедшее воскресенье, чуть раньше, чем в саму праздничную дату, целинновские ребята «полетели в космос».

«Космическое путешествие» – так и называлась праздничная программа. Сценарий мероприятия прорабатывался на специальном собрании, и взрослые целинновцы решили, что не нужно ограничивать фантазию и необходимо встретить детей «во всеоружии».

Костюмы «аниматоров» – это было отдельное развлечение для ребят. Взевозможные инопланетные существа давали возможность сфотографироваться с собой и попутно проводили детские конкурсы. А их было немало, и все они позволяли детям проявить свою смекалку и задор. От игр и конкурсов удовольствие получили и малыши, и дети постарше, ведь при подготовке космического путешествия организаторы постарались предусмотреть все моменты и не оставить ни одного ребенка без приза или подарка, который они могли бы заработать и своими усилиями, и просто получить потому, что они дети.

Было по традиции и чем полакомиться. В «лунном кафе» в тени среди берез щедро угощали всех гостей «путешествия». Вкусно было – не то слово. Правда, со вкусами организаторы решили не экспериментировать и сделали традиционные выпечку и напитки.

Соответствующее настроение создавали и выставка рисунков на космическую тематику, и аквагрим, и аттракционы, которые не обошло вниманием большинство детей.

В общем, «слетали в космос» весело и зажигательно, но другим этот день и не может быть, ведь он акцентирует внимание на самых маленьких, беззащитных и любимых членах нашего общества. За ними будущее, а потому и праздник для них – это одно из самых главных событий в году. А сделать его таковым помогли местной общественности добровольные пожертвования и помощь крестьянского хозяйства А. Гукова, С. Ливаднего, В. Гурского, ООО «Алтайкукуруза», ООО «Айти-Визард», индивидуальных предпринимателей П. Бельдягиной, О. Болдыревой, Т. Мандрыкиной, Т. Большаковой, И. Горбунова, Д. Батура, Е. Музыченко, И. Горшковой, И. Губаренко, Ю. и М. Тарасовых, А. Волкова, А. Оганесяна, С. Карпучева, Н. Гайворонских, Н. Тарасовой, а также А. Панченко. Поучаствовали в подготовке также коллективы Целинной школы и детского сада «Колосок».

Автор: Юлия Антошкина

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