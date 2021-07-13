Ключевский район: Пожароопасный сезон в Алтайском крае продолжается

Сохраняется высокий класс пожарной опасности. Причина половины лесных пожаров в текущем году – грозовые разряды. Но во многих случаях огонь разгорается в лесу по вине человека.

СМ Пожар

Как показывает практика, они происходят от непредусмотрительности или халатности взрослого населения – фермеров, охотников, рыбаков или просто любителей пикников.

От оставленного открытого огня, не дотушенного мангала или сигареты, искры от транспорта могут пострадать десятки гектаров леса. Так, только в Степно-Михайловском лесничестве 8 июля за сутки выгорело более 40 га ленточного бора. Усложняется задача лесников тем, что одномоментно горят разные участки леса. По предварительным данным причиной, кроме сухих гроз, стали искры от трактора, перевозящего по лесной дороге сено. МЧС и полиция проводят проверку.

Минприроды Алтайского края призывает проявлять большую сознательность и оградить себя от штрафов, а природу от губительных последствий.

К лицам, игнорирующим Правила пожарной безопасности в лесах, будут применяться меры в соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ. При наличии признаков уничтожения или повреждения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности наступает уголовная ответственность, (ч. 1 и ч. 2 ст. 261 УК РФ).

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщать в Региональную диспетчерскую службу по телефону 8(3852) 63-66-40 или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края

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